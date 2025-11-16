Sóng ngầm phản ứng từ Singapore - Malaysia, Prince Group bị cô lập

Tập đoàn Prince Group do ông Chen Zhi (Trần Chí), người gốc Trung Quốc sáng lập và điều hành từ Campuchia, đang trở thành tâm điểm của cuộc điều tra quốc tế về tội phạm tài chính xuyên quốc gia, đặc biệt là lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Hành động lặng lẽ của giới tài chính Malaysia



Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về các hoạt động kinh doanh bất động sản của Prince Group tại Malaysia, song các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã đưa ông Chen Zhi vào danh sách truy nã trọng điểm và đang điều tra gắt gao các giao dịch bất động sản, dòng tiền và công ty nước ngoài dưới danh nghĩa ông này.

Nhiều tài sản có giá trị cao của Tập đoàn Prince Group tại TP Kuala Lumpur, bao gồm các văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp, đã bị phong tỏa.

Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Chen Zhi (áo trắng, ở giữa) thị sát một dự án ở đảo Koh Ta Kiev, Sihanoukville- Campuchia vào tháng 4-2017. Ảnh: Prince Group

Đáng chú ý, giới tài chính Malaysia đang thực hiện "cắt giảm quan hệ" một cách kín đáo với Prince Group.

Theo tờ Tự do thời báo của Đài Loan (Trung Quốc), các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành tài chính đã giảm thiểu hoặc chấm dứt giao dịch kinh doanh với tập đoàn này nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ bị cuốn vào các lệnh trừng phạt hoặc rắc rối pháp lý.

Động thái này cho thấy ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế đã buộc các bên liên quan ở Malaysia phải hành động dứt khoát.

Hai trường đại học hàng đầu Singapore lên tiếng

Về phần Singapore, nước này đã có những hành động mạnh mẽ, tịch thu tài sản trị giá 150 triệu SGD (khoảng 115 triệu USD) liên quan đến ông Chen Zhi và Tập đoàn Prince Group, bao gồm bất động sản, xe hơi và tài khoản ngân hàng.



Để đáp lại, văn phòng quản lý tài sản gia đình của ông Chen Zhi, DW Capital Holding, cùng ba công ty liên quan khác đã đệ đơn lên tòa án Singapore yêu cầu gỡ phong tỏa một phần số tiền bị đóng băng tại các ngân hàng như Malayan Banking Bhd (Maybank) và Revolut.

Lý do được đưa ra là cần có tiền để chi trả cho lương nhân viên, phí luật sư, tiền thuê nhà và các chi phí vận hành thiết yếu khác, cho rằng lệnh đóng băng đã gây "khó khăn đáng kể" cho nhân viên.

Sinh viên NUS trong một lần đến Prince Group ở Campuchia. Ảnh: HK01



Ngoài ra, vụ bê bối cũng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của Tập đoàn Prince Group với các tổ chức giáo dục danh tiếng tại Singapore.

Trang HK01 đưa tin Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) đều đưa ra tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với Prince Group và các công ty con.

Mặc dù trước đây, cả hai trường từng hợp tác trong các chương trình tham quan hoặc học tập cho phép sinh viên đến thăm trụ sở Prince Group tại Phnom Penh.

Cụ thể, NTU hợp tác với Prince Group trong chương trình học tập vào năm 2022 và 2023. Trong khi đó, năm 2024, 30 sinh viên của NUS tham gia chuyến đi tìm hiểu doanh nghiệp kéo dài một tuần ở Campuchia trong khuôn khổ chương trình "Global Industry Insights" và Prince Group là một trong số các doanh nghiệp nằm trong lịch trình.

Thế nhưng hiện nay, các trường khẳng định họ không có ý định liên lạc thêm và chưa từng nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ tập đoàn này.