Kinh hoàng trực thăng mất kiểm soát lao thẳng xuống bãi biển đông nghẹt ở Mỹ, nhiều người trên mặt đất cũng không thoát "kiếp nạn"

12-10-2025 - 20:57 PM | Tài chính quốc tế

Một chiếc trực thăng đã rơi thẳng trên bãi biển nổi tiếng ở miền Nam California vào ngày 11/10 trước sự kinh hoàng của du khách.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay, được cho là có liên quan đến sự kiện gây quỹ thường niên "Cars ‘N Copters" dự kiến diễn ra vào ngày 12/10, đang bay qua bãi biển Huntington.

Hiện trường sự việc được ghi lại

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc trực thăng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ trước khi mất dần độ cao và lao xuống khu vực rìa bãi biển. Sau đó, chiếc máy bay bị mắc kẹt giữa hàng cây cọ và một cầu thang bộ gần Xa lộ Bờ biển Thái Bình Dương (Pacific Coast Highway).

Theo Sở Cứu hộ bãi biển Huntington, đã có năm người được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong đó bao gồm hai người ở trên máy bay đã được "kéo ra an toàn khỏi đống đổ nát" và ba người đi đường khác bị thương. Thông tin chi tiết về mức độ chấn thương của các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Ảnh: Getty

Lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định rõ ràng và đang được điều tra.

Nguồn: SCMP

Kinh hoàng khoảnh khắc trực thăng rơi thẳng xuống sông tại Mỹ: Nhân chứng ám ảnh trước cảnh tượng "chưa từng thấy"

Theo Phạm Trang

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
trực thăng

