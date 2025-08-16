Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lũ quét khủng khiếp, gần 200 người chết ở Pakistan, trực thăng cứu hộ gặp nạn

16-08-2025 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Lũ quét và lở đất cướp đi gần 200 sinh mạng ở Pakistan trong 24 giờ và nỗi đau thêm chồng chất khi trực thăng cứu hộ rơi khiến 5 người thiệt mạng.

Thông báo từ tỉnh trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Tây Bắc Pakistan) Ali Amin Gandapur ngày 15-8 xác nhận một trực thăng cứu hộ MI-17 gặp nạn trong lúc đang vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn.

Chiếc trực thăng rơi tại khu vực Pandiyali, huyện Mohmand, khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có hai phi công.

Lũ quét khủng khiếp, gần 200 người chết ở Pakistan, trực thăng cứu hộ gặp nạn- Ảnh 1.

Người dân nhìn cảnh lũ quét ở Mingora, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan hôm 15-8. Ảnh: Naveed Ali/AP

Cùng thời điểm, các tỉnh miền Bắc và Tây Bắc Pakistan đang oằn mình chống chọi với lũ quét và lở đất.

Thống kê sơ bộ cho thấy chỉ trong 24 giờ qua, ít nhất 194 người thiệt mạng, trong đó có 78 nạn nhân ở huyện Buner.

Hàng chục người khác bị thương khi lũ cuốn trôi nhà cửa tại nhiều ngôi làng. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động xe cứu thương đưa 56 thi thể đến bệnh viện. 

Tại nhiều vùng lân cận, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 35 người còn mất tích. Tình hình càng thêm nghiêm trọng khi sạt lở đất tại huyện miền núi Mansehra đã chôn vùi đường sá, khiến khoảng 1.300 du khách mắc kẹt.

Công tác sơ tán đang được các cấp chính quyền Pakistan khẩn trương tiến hành.

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho hay từ cuối tháng 6 đến nay đã có hơn 477 người thiệt mạng vì mưa lũ, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp tục gia tăng khi mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gây thêm sạt lở và lũ quét tại nhiều khu vực ở Pakistan.

Người dân đang ăn trưa thì bị cuốn trôi: Lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 56 người chết, 80 người mất tích ở Ấn Độ

Theo Hải Hưng

Người Lao Động

Từ Khóa:
pakistan,

