Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích

10-08-2025 - 13:06 PM | Tài chính quốc tế

Số người thiệt mạng vì lũ quét và sạt lở đất ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc tăng lên 13 người và vẫn còn 30 người khác mất tích.

Dòng bùn và nước lũ bắt đầu đổ xuống vùng núi của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc từ ngày 7/8. Số người thiệt mạng ghi nhận vào thời điểm đó là 10 người cùng 33 người khác mất tích.

Tính đến ngày 9/8, tổng số người thiệt mạng nâng lên 13 người và 30 người mất tích.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi "nỗ lực tối đa" để giải cứu những người mất tích. Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Bắc Kinh cũng cấp gần 14 triệu USD cho công tác cứu trợ tại Cam Túc.

Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau trận lũ quét ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hiện chính quyền tỉnh Cam Túc phát đi cảnh báo màu vàng về mưa lớn, đồng thời kích hoạt kế hoạch ứng phó lũ tại tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Trùng Khánh.

Khu vực phía Nam Trung Quốc cũng trải qua những trận mưa như trút nước trong tuần này, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán trên khắp Quảng Đông.

Trong khi đó, mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 7 khiến 44 người thiệt mạng, chủ yếu tại vùng ngoại ô và thêm 8 người chết do lở đất ở tỉnh Hà Bắc lân cận.

Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích- Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà bị lũ quét san lấp hoàn toàn. (Ảnh: Getty)

Thiên tai thường xuyên xảy ra trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là vào mùa hè, khi một số khu vực có mưa lớn trong khi những khu vực khác phải chịu nắng nóng thiêu đốt. Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tăng lên khi hành tinh tiếp tục nóng lên do khí thải nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới nhưng cũng là cường quốc năng lượng tái tạo toàn cầu.

Đọc thêm
Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích- Ảnh 3.

Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích- Ảnh 4.

Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích- Ảnh 5.

Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích- Ảnh 6.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dính lệnh trừng phạt, ngành công nghiệp 'bao trọn' 11 múi giờ của Nga thiếu thốn đủ thứ, khất hẹn giao hàng liên miên, bộ trưởng thừa nhận tự sản xuất hoàn toàn là bất khả thi

Dính lệnh trừng phạt, ngành công nghiệp 'bao trọn' 11 múi giờ của Nga thiếu thốn đủ thứ, khất hẹn giao hàng liên miên, bộ trưởng thừa nhận tự sản xuất hoàn toàn là bất khả thi Nổi bật

Sai lầm đắt giá của huyền thoại Warren Buffett: Hai khoản đầu tư khủng chịu lỗ nặng, trực giác thiên phú bị hoài nghi?

Sai lầm đắt giá của huyền thoại Warren Buffett: Hai khoản đầu tư khủng chịu lỗ nặng, trực giác thiên phú bị hoài nghi? Nổi bật

Báo động 40 triệu người sắp biến mất tại siêu cường châu Á: Chuyện gì đang xảy ra?

Báo động 40 triệu người sắp biến mất tại siêu cường châu Á: Chuyện gì đang xảy ra?

10:52 , 10/08/2025
10 bức ảnh mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại

10 bức ảnh mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại

09:10 , 10/08/2025
Tổ chuyên án đang khám nhà, bỗng có người gõ cửa… biếu quà: Bi kịch của 'ông trùm than' Trung Quốc

Tổ chuyên án đang khám nhà, bỗng có người gõ cửa… biếu quà: Bi kịch của 'ông trùm than' Trung Quốc

08:54 , 10/08/2025
Giới doanh nghiệp 'quay cuồng' trong cơn sốt Bitcoin: Bỏ hàng trăm tỷ USD để 'gom hàng', đưa giá cổ phiếu tăng đến 3000%, chuyện gì đang xảy ra?

Giới doanh nghiệp 'quay cuồng' trong cơn sốt Bitcoin: Bỏ hàng trăm tỷ USD để 'gom hàng', đưa giá cổ phiếu tăng đến 3000%, chuyện gì đang xảy ra?

00:10 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên