Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tổng thống Ukraine, điện đàm với tổng thống Nga

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trước cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine bên ngoài khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida hôm 28-12.

Hai người phát biểu trước các phóng viên khi chuẩn bị thảo luận về một đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Tổng thống Donald Trump cho biết các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột “đang ở giai đoạn cuối cùng" và ông “không đặt ra thời hạn cho quá trình này”.

Theo Tổng thống Donald Trump, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang "tiến gần hơn, có thể là rất gần" đến một thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Mặc dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo đều thừa nhận một số chi tiết vẫn chưa được giải quyết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Trong khi Tổng thống Zelensky cho biết đã đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, Tổng thống Donald Trump thận trọng hơn một chút bằng cách nói rằng họ đã đạt được “95% tiến trình thỏa thuận đó” và ông hy vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" nỗ lực này với sự hỗ trợ của Mỹ.

Ngay trước khi Tổng thống Zelensky và phái đoàn của ông đến Florida, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm được mô tả là “hiệu quả và thân thiện”.

“Tổng thống Putin rất nghiêm túc về hòa bình. Sẽ có một thỏa thuận mạnh mẽ để đảm bảo an ninh cho Ukraine, một thỏa thuận với sự tham gia của các nước châu Âu” - nhà lãnh đạo Mỹ thông báo trên mạng xã hội Truth Social về cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Hai người cũng nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Zelensky.

Trước cuộc gặp, cố vấn ngoại giao của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, đã kêu gọi Kiev rút quân khỏi vùng Donbas phía Đông để chấm dứt xung đột. Phát biểu sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, ông Ushakov cho biết hai người đã nhất trí rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào ở Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài.

“Điều quan trọng là các tổng thống Nga và Mỹ có quan điểm tương đồng rằng phương án ngừng bắn tạm thời do Ukraine và châu Âu đề xuất dưới chiêu bài chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý hoặc các chiêu bài khác chỉ dẫn đến việc kéo dài xung đột và tiềm ẩn nguy cơ tái diễn các hành động thù địch”.

“Chính phủ Nga đã đồng ý thành lập các nhóm làm việc để giải quyết xung đột, tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh” - ông Ushakov cho biết thêm.

Nga đã bác bỏ bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào, cho rằng khoảng thời gian như vậy sẽ giúp Ukraine củng cố lực lượng.

Thay vào đó, Moscow muốn một giải pháp cuối cùng nhằm giải quyết “nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”.

Ngoài ra, Tổng thống Putin hôm 27-12 cảnh báo Nga sẽ tiếp tục cuộc xung đột nếu Ukraine không tìm kiếm hòa bình nhanh chóng.

Lực lượng Nga đã liên tục tiến quân trên chiến trường trong những tháng gần đây và tuyên bố kiểm soát thêm một số khu định cư hôm 28-12.

Trong khi Nga đòi toàn bộ Donbas, Ukraine lại muốn bản đồ được giữ nguyên ở các chiến tuyến hiện tại.

Mỹ đã đề xuất một khu vực kinh tế tự do nếu Ukraine rút khỏi khu vực này mặc dù chưa rõ khu vực đó sẽ hoạt động như thế nào trên thực tế.

Các nhà đàm phán của Mỹ cũng đề xuất việc cùng kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nga được cho là đang nắm giữ khoảng 12% lãnh thổ của Ukraine, bao gồm khoảng 90% Donbas, 75% các vùng Zaporizhzhia và Kherson, một phần nhỏ các vùng Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk, theo ước tính của Moscow.