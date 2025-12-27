Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Ukraine đến Mỹ, hé lộ khả năng sắp ra quyết định lớn về xung đột với Nga

27-12-2025 - 14:02 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine đến Mỹ, hé lộ khả năng sắp ra quyết định lớn về xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump “trong thời gian tới”. Mặc dù ông Zelensky không cung cấp chi tiết về thời gian và địa điểm, nhưng phóng viên Barak Ravid của Axios cho biết cuộc gặp có thể diễn ra vào ngày 28/12 tại Florida.

Trong bài đăng trên Telegram ngày 26/12, ông Zelensky cho biết sau các cuộc tiếp xúc giữa nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov với đại diện Mỹ, cả hai bên đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp ở cấp cao nhất. “Nhiều vấn đề có thể được quyết định trước năm mới”, nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Ngay trước khi ông Zelensky đưa ra thông báo, phóng viên Axios - Ravid - đã viết trên mạng xã hội X rằng, ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 28/12, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết, Mátxcơva đang phân tích thông tin mà nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev nhận được trong cuộc gặp gần đây với các nhà đàm phán Mỹ về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov xác nhận, sau báo cáo của ông Dmitriev, đại diện của Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán có sự tham gia của cố vấn chính sách đối ngoại Nga Yury Ushakov và một số quan chức Nhà Trắng. Cả hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại.

Đầu tuần này, ông Zelensky tiết lộ đề xuất hòa bình 20 điểm mới mà ông tuyên bố đã được thảo luận với các quan chức Mỹ.

Kế hoạch của ông Zelensky dự kiến sẽ yêu cầu nhiều nhượng bộ từ Mátxcơva, bao gồm cả việc nhượng bộ lãnh thổ bất chấp việc Nga tiếp tục giành được lợi thế trên chiến trường, và một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dựa trên chiến tuyến hiện tại.

Mátxcơva đã từ chối bình luận công khai về đề xuất này, nói rằng các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm phải được tiến hành riêng tư.

Họp báo cuối năm, Tổng thống Putin hé lộ bí mật về Ukraine tại thượng đỉnh với Tổng thống Trump

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có: Trung Quốc chính thức vận hành hết công suất nhà máy thép chạy bằng hydro, công suất 1 triệu tấn/năm, gần như không phát thải, giúp giảm hơn 3,14 triệu tấn CO2

Chưa từng có: Trung Quốc chính thức vận hành hết công suất nhà máy thép chạy bằng hydro, công suất 1 triệu tấn/năm, gần như không phát thải, giúp giảm hơn 3,14 triệu tấn CO2 Nổi bật

Trung Quốc công bố đột phá, Mỹ ‘chột dạ’ không còn độc quyền công nghệ của tương lai

Trung Quốc công bố đột phá, Mỹ ‘chột dạ’ không còn độc quyền công nghệ của tương lai Nổi bật

Nóng: Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức

Nóng: Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức

13:52 , 27/12/2025
Hai con cá mập miệng rộng khổng lồ, loài chỉ được nhìn thấy chưa đến 300 lần trong lịch sử, liên tiếp mắc cạn tại Peru khiến giới khoa học lo ngại!

Hai con cá mập miệng rộng khổng lồ, loài chỉ được nhìn thấy chưa đến 300 lần trong lịch sử, liên tiếp mắc cạn tại Peru khiến giới khoa học lo ngại!

13:30 , 27/12/2025
Bitcoin đang ở đâu khi vàng, bạc liên tục lập đỉnh: Sụt giảm hiếm thấy, chuyên gia chỉ thẳng 'đã đến lúc rời đi'

Bitcoin đang ở đâu khi vàng, bạc liên tục lập đỉnh: Sụt giảm hiếm thấy, chuyên gia chỉ thẳng 'đã đến lúc rời đi'

13:00 , 27/12/2025
Thu giữ 18.000kg ma túy trị giá 9.534 tỷ đồng trong biệt thự ba tầng

Thu giữ 18.000kg ma túy trị giá 9.534 tỷ đồng trong biệt thự ba tầng

12:34 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên