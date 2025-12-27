Nóng: Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức

Theo tờ Khmer Times, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ (giờ địa phương) ngày 27-12.

Theo thỏa thuận, Thái Lan sẽ trả lại 18 binh sĩ Campuchia nếu lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ. Hai nước nhất trí rằng người dân sinh sống tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng có thể trở về nhà.

Hai bên đồng ý duy trì lực lượng hiện tại và sẽ không có bất kỳ hoạt động di chuyển quân nào, bao gồm cả tuần tra, hướng về phía vị trí của bên kia.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Thái Lan và Campuchia hôm 27-12. Ảnh: Khmer Times

Hai nước cũng nhất trí không tăng thêm lực lượng dọc toàn bộ biên giới, cũng như không tiến hành các hành động khiêu khích có thể làm leo thang căng thẳng.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trong bầu không khí tin cậy, chân thành, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á.

Thỏa thuận trên được Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Nakrphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha ký kết theo sau ba ngày đàm phán giữa hai nước.

Cuộc xung đột biên giới nói trên bùng phát trở lại vào tháng 12, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó và khiến khoảng một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Hai bên đã đồng ý cho phép người dân phải di dời trở về nhà càng sớm càng tốt, an toàn và không bị cản trở trong các khu vực thuộc phía biên giới của mỗi nước.

Để đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận hiệu quả, Campuchia và Thái Lan đồng ý tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN, phối hợp với Chủ tịch ASEAN, nhằm xác minh và giám sát việc tuân thủ mọi biện pháp được nêu ra.



