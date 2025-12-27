Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức

27-12-2025 - 13:52 PM | Tài chính quốc tế

Thái Lan và Campuchia ngày 27-12 đồng ý ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột tại biên giới.

Theo tờ Khmer Times, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ (giờ địa phương) ngày 27-12.

Theo thỏa thuận, Thái Lan sẽ trả lại 18 binh sĩ Campuchia nếu lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ. Hai nước nhất trí rằng người dân sinh sống tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng có thể trở về nhà.

Hai bên đồng ý duy trì lực lượng hiện tại và sẽ không có bất kỳ hoạt động di chuyển quân nào, bao gồm cả tuần tra, hướng về phía vị trí của bên kia.

Nóng: Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức- Ảnh 1.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Thái Lan và Campuchia hôm 27-12. Ảnh: Khmer Times

Hai nước cũng nhất trí không tăng thêm lực lượng dọc toàn bộ biên giới, cũng như không tiến hành các hành động khiêu khích có thể làm leo thang căng thẳng.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trong bầu không khí tin cậy, chân thành, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. 

Thỏa thuận trên được Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Nakrphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha ký kết theo sau ba ngày đàm phán giữa hai nước.

Cuộc xung đột biên giới nói trên bùng phát trở lại vào tháng 12, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó và khiến khoảng một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Hai bên đã đồng ý cho phép người dân phải di dời trở về nhà càng sớm càng tốt, an toàn và không bị cản trở trong các khu vực thuộc phía biên giới của mỗi nước.

Để đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận hiệu quả, Campuchia và Thái Lan đồng ý tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN, phối hợp với Chủ tịch ASEAN, nhằm xác minh và giám sát việc tuân thủ mọi biện pháp được nêu ra.


Thăm dò ý kiến

Sự kiện quốc tế nào nóng nhất năm 2025?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Theo Hoàng Phương

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có: Trung Quốc chính thức vận hành hết công suất nhà máy thép chạy bằng hydro, công suất 1 triệu tấn/năm, gần như không phát thải, giúp giảm hơn 3,14 triệu tấn CO2

Chưa từng có: Trung Quốc chính thức vận hành hết công suất nhà máy thép chạy bằng hydro, công suất 1 triệu tấn/năm, gần như không phát thải, giúp giảm hơn 3,14 triệu tấn CO2 Nổi bật

Trung Quốc công bố đột phá, Mỹ ‘chột dạ’ không còn độc quyền công nghệ của tương lai

Trung Quốc công bố đột phá, Mỹ ‘chột dạ’ không còn độc quyền công nghệ của tương lai Nổi bật

Hai con cá mập miệng rộng khổng lồ, loài chỉ được nhìn thấy chưa đến 300 lần trong lịch sử, liên tiếp mắc cạn tại Peru khiến giới khoa học lo ngại!

Hai con cá mập miệng rộng khổng lồ, loài chỉ được nhìn thấy chưa đến 300 lần trong lịch sử, liên tiếp mắc cạn tại Peru khiến giới khoa học lo ngại!

13:30 , 27/12/2025
Bitcoin đang ở đâu khi vàng, bạc liên tục lập đỉnh: Sụt giảm hiếm thấy, chuyên gia chỉ thẳng 'đã đến lúc rời đi'

Bitcoin đang ở đâu khi vàng, bạc liên tục lập đỉnh: Sụt giảm hiếm thấy, chuyên gia chỉ thẳng 'đã đến lúc rời đi'

13:00 , 27/12/2025
Thu giữ 18.000kg ma túy trị giá 9.534 tỷ đồng trong biệt thự ba tầng

Thu giữ 18.000kg ma túy trị giá 9.534 tỷ đồng trong biệt thự ba tầng

12:34 , 27/12/2025
Trung Quốc vận hành tuyến đường sắt cao tốc mới, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu

Trung Quốc vận hành tuyến đường sắt cao tốc mới, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu

12:16 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên