Thủ tướng Campuchia lên tiếng, quân đội Thái Lan nhấn mạnh "chỉ phòng thủ"

Theo The Nation, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về tình hình dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thực thi thỏa thuận hòa bình đã đạt được tại Kuala Lumpur - Malaysia hồi tháng 10.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Facebook Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 26-12, ông Hun Manet chia sẻ: "Vào tối 25-12, tôi đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về những diễn biến dọc biên giới Campuchia - Thái Lan nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và triển khai thỏa thuận hòa bình, hướng tới nền hòa bình lâu dài cho cả Campuchia và Thái Lan. Ngoại trưởng Rubio đã nêu rõ lập trường rằng Mỹ mong muốn đảm bảo nền hòa bình bền vững giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời khuyến khích thực hiện lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt".

Ông cho biết thêm: "Tôi đã tái khẳng định cam kết vững chắc của Campuchia trong việc tiếp tục tuân thủ tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur và hy vọng cả hai bên sẽ tiếp tục hợp tác dựa trên các thỏa thuận hiện có. Campuchia duy trì lập trường giải quyết vấn đề biên giới thông qua biện pháp hòa bình, tuân thủ các thỏa thuận và cơ chế đã được thống nhất trong quá khứ, bao gồm Tuyên bố chung Kuala Lumpur, nhằm giải quyết vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan và xây dựng nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia".

Trong diễn biến liên quan, quân đội Thái Lan tái khẳng định các hoạt động dọc biên giới Thái Lan - Campuchia hoàn toàn mang tính phòng thủ, không có ý định chiếm đóng lãnh thổ hay tấn công quốc gia đối phương.

Các hoạt động tập trung vào việc "chấm dứt các mối đe dọa đối với thường dân và bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời tuân thủ đầy đủ Luật Nhân đạo Quốc tế (IHL)".

Phát biểu tại Trung tâm Thông tin Tình hình chung Thái Lan - Campuchia, Tư lệnh Không quân Prapas Sornjaidee, cũng giám đốc trung tâm, cho biết các hành động quân sự được tiến hành theo quyền tự vệ vốn có được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Ông nhấn mạnh Thái Lan tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của IHL, đặc biệt là trong việc sử dụng không quân.

Trong khi đó, theo Bangkok Post, Tham mưu trưởng Lục quân Chaipruk Duangpraphat cho hay các hoạt động quân sự vẫn đang đi đúng hướng, với hầu hết mục tiêu đạt được. Ông xác nhận giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực, buộc lực lượng Thái Lan phải tiếp tục chiến dịch để kiểm soát các mục tiêu còn lại càng nhanh càng tốt.

Theo Khmer Times, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia - Thái Lan tiếp tục thảo luận nhằm tìm cách chấm dứt giao tranh và khôi phục ổn định trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai chính phủ leo thang.

Ban Thư ký GBC đã họp ngày thứ hai liên tiếp hôm 25-12 trong khi Campuchia bác bỏ thông tin từ Thái Lan cho rằng họ đã yêu cầu Bangkok ngừng bắn.