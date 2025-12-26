Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Khách ruột’ mua gần 40 tỷ m³ khí đốt Nga, Gazprom tự tin cung cấp vượt khối lượng trong hợp đồng

26-12-2025 - 14:45 PM | Tài chính quốc tế

Lượng khí đốt mà Gazprom cung cấp cho nước láng giềng của Nga tăng thêm 800 triệu m³ so với hợp đồng.

Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) đã cung cấp 38,8 tỷ m³ khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia trong năm 2025, CEO Alexei Miller cho biết hôm thứ Năm, tăng 1/5 so với năm trước.

Phát biểu tại cuộc họp tổng kết năm ngày 25/12, ông Miller nói: “Đến cuối năm 2025, chúng tôi không chỉ đạt được mục tiêu cung cấp 38 tỷ m³ khí đốt cho Trung Quốc, mà quan trọng hơn, chúng tôi cung cấp cho Trung Quốc nhiều hơn gần 800 triệu m³ so với hợp đồng”.

Người đứng đầu Gazprom cũng bày tỏ tin tưởng rằng công ty sẽ cung cấp cho Trung Quốc lượng khí đốt hàng năm vượt con số trong hợp đồng. Hơn nữa, để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng trong tương lai ở miền đông nước Nga, Gazprom đang phát triển cơ sở tài nguyên của mình, ông cho biết.

Nga bắt đầu bơm khí đốt từ miền đông Siberia sang Trung Quốc vào cuối năm 2019 thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia 1.

Năm nay, Nga và Trung Quốc đã ký 1 biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý ràng buộc nhằm thúc đẩy dự án đường ống Power of Siberia 2 nhằm vận chuyển khí đốt từ Siberia sang Trung Quốc thông qua Mông Cổ. Dự án có công suất dự kiến 50 tỷ m³ mỗi năm.

Dù đã ký biên bản ghi nhớ mang tính ràng buộc pháp lý, nhiều điểm then chốt vẫn chưa được giải quyết, trong đó có mức giá mà Trung Quốc sẵn sàng chi trả cho nguồn cung khí đốt. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ ai sẽ là bên tài trợ và cơ chế tài chính nào sẽ được sử dụng cho dự án trị giá hàng chục tỷ USD này.

Theo người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), việc xây dựng tuyến đường ống Power of Siberia 2 từ Nga sang miền Bắc Trung Quốc có thể mất tới 10 năm, do dự án đòi hỏi khối lượng công việc, nhân lực và đàm phán khổng lồ.

Trong khi đó, lượng LNG của Nga xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 1,6 triệu tấn, đưa Nga trở thành nhà cung cấp LNG lớn thứ 2 cho Trung Quốc, chỉ sau Qatar.

Tham khảo: Reuters, Tass﻿

Một quốc gia châu Âu tiếp tục gia hạn hợp đồng với Gazprom, được mua khí đốt Nga với giá rẻ hơn trung bình 70 euro/1.000 m³

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Warren Buffett tiết lộ thương vụ đầu tư 'tệ nhất cuộc đời': 'Cổ phiếu ngu ngốc' trị giá 200 tỷ USD

Warren Buffett tiết lộ thương vụ đầu tư 'tệ nhất cuộc đời': 'Cổ phiếu ngu ngốc' trị giá 200 tỷ USD Nổi bật

Khoan xuyên núi hơn 22 km, Trung Quốc sắp thông xe đường hầm cao tốc dài nhất thế giới

Khoan xuyên núi hơn 22 km, Trung Quốc sắp thông xe đường hầm cao tốc dài nhất thế giới Nổi bật

Fed tiến thoái lưỡng nan chưa từng có trong 55 năm, gian nan chưa dứt khi sang 2026, chuyên gia không loại trừ kịch bản tăng lãi suất

Fed tiến thoái lưỡng nan chưa từng có trong 55 năm, gian nan chưa dứt khi sang 2026, chuyên gia không loại trừ kịch bản tăng lãi suất

14:31 , 26/12/2025
Dự án biến Lào thành trung tâm năng lượng sạch truyền điện thẳng tới Trung Quốc: Củng cố kết nối Việt Nam

Dự án biến Lào thành trung tâm năng lượng sạch truyền điện thẳng tới Trung Quốc: Củng cố kết nối Việt Nam

14:23 , 26/12/2025
Mỹ sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan

Mỹ sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan

13:33 , 26/12/2025
Nvidia tiếp tục hợp tác với 1 startup chip, thâu tóm nhiều giám đốc cấp cao

Nvidia tiếp tục hợp tác với 1 startup chip, thâu tóm nhiều giám đốc cấp cao

13:05 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên