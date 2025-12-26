Nvidia tiếp tục hợp tác với 1 startup chip, thâu tóm nhiều giám đốc cấp cao

Nvidia, nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo kiêm công ty đại chúng giá trị nhất thế giới, vừa đồng ý cấp phép công nghệ của startup chip Groq, đồng thời tuyển dụng các giám đốc điều hành hàng đầu từ công ty này.

Trong một thông báo hôm thứ Tư, Groq gọi thỏa thuận với Nvidia là “thỏa thuận cấp phép không độc quyền” và cho biết Jonathan Ross, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty, cùng các nhân viên khác sẽ gia nhập gã khổng lồ chip này. Phần còn lại của Groq sẽ tiếp tục hoạt động như một công ty độc lập, công ty khởi nghiệp này cho biết thêm.

Các chip của Groq được chế tạo riêng để chạy trí tuệ nhân tạo (AI), một quá trình được gọi là suy luận. Khi loại hình điện toán này phát triển mạnh mẽ cùng với sự tăng trưởng của chatbot, Nvidia bắt đầu quan tâm đến việc tích hợp một số khả năng của Groq vào các sản phẩm tương lai, theo một nguồn tin thân cận với thương vụ này cho biết.

Nvidia, công ty ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn nhờ vị thế thống trị trong lĩnh vực chip AI và sở hữu vốn hóa thị trường gần 4,6 nghìn tỷ đô la, đã thực hiện nhiều khoản đầu tư lớn. Vào tháng 9, công ty này tuyên bố sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI, một thỏa thuận cho phép OpenAI, công ty khởi nghiệp đứng sau ChatGPT, sử dụng chất bán dẫn AI của Nvidia trong các trung tâm dữ liệu của mình.

Đại diện của Nvidia và Groq đã xác nhận thỏa thuận cấp phép nhưng từ chối bình luận thêm.

Trong những năm gần đây, các ông lớn ở Thung lũng Silicon — thường mua lại các công ty khởi nghiệp một cách trực tiếp — đã chuyển sang cấu trúc giao dịch phức tạp hơn đối với các công ty AI non trẻ. Điều này bao gồm việc cấp phép công nghệ của họ và tuyển dụng những nhân viên giỏi nhất, về cơ bản là thâu tóm các công ty khởi nghiệp và tài sản chính mà không sở hữu công ty.

Những giao dịch này thường được thúc đẩy bởi mong muốn của các công ty công nghệ lớn nhằm né tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, theo những người quen thuộc với các thương vụ này cho biết. Nvidia, Amazon, Apple, Google, Meta và Microsoft đều đã phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý trong vài năm qua.

Các chip AI của Nvidia chiếm hơn 90% thị trường. Theo các báo cáo tài chính của Nvidia, các nhà chức trách tại Liên minh châu Âu, Anh và Trung Quốc đã yêu cầu công ty cung cấp thông tin về doanh số bán chip cũng như việc phân bổ nguồn cung và đầu tư vào các công ty khác.

Groq, được thành lập vào năm 2016, đã huy động được hơn 3 tỷ đô la, gần đây nhất là với mức định giá gần 7 tỷ đô la, theo PitchBook, một trang web theo dõi các công ty khởi nghiệp. Các nhà đầu tư của Groq bao gồm Samsung, BlackRock và 1789 Capital, hay Chamath Palihapitiya, một nhà đầu tư mạo hiểm.

Vào tháng 2/2024, ông Palihapitiya nói về Groq rằng “về cơ bản, chúng tôi không có khách hàng nào”, nhưng công ty đã có thêm 300.000 khách hàng sau khi tiết lộ một số chỉ số về tốc độ và hiệu năng của chip trong tháng đó. Ông cho biết khách hàng đang “kiểm tra khả năng chịu tải và nhận thấy rằng sản phẩm của chúng tôi nhanh hơn và rẻ hơn đáng kể so với bất kỳ giải pháp nào của Nvidia”.

Theo: WSJ