Giá vàng trước sức ép chốt lời kỳ nghỉ lễ: Tương lai nào cho kim loại quý?

Thị trường kim loại quý thế giới trong 24 giờ qua chứng kiến những nhịp rung lắc dữ dội sau khi thiết lập cột mốc lịch sử mới, tiếp tục khẳng định vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Sau khi chạm đỉnh cao chưa từng có ở ngưỡng 4.524 USD/ounce, giá vàng giao ngay đã bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh và hiện đang duy trì ổn định quanh vùng 4.500 USD/ounce. Con số này tương đương với mức tăng gần 0,48 % so với 24 giờ trước, tức tăng khoảng 21 USD/ounce so với cùng giờ ngày hôm qua theo dữ liệu giao dịch quốc tế.

Diễn biến này được các chuyên gia nhận định là một bước điều chỉnh kỹ thuật cần thiết khi các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời để bảo toàn lợi nhuận sau một năm tăng trưởng nóng hơn 70%.

Hãng tin Reuters cho hay phiên giao dịch ghi nhận giá vàng từng chạm đỉnh kỷ lục mới khoảng gần 4.530 USD/ounce trước khi lùi nhẹ, cho thấy xu hướng tăng vẫn chi phối thị trường nhưng với biên độ co giãn hơn sau những phiên bứt phá trước đó.

Các nhà phân tích thị trường và dữ liệu biểu đồ từ các sàn quốc tế cho thấy giá biến động trong biên độ rộng, từ gần 4.479 USD đến 4.531 USD/ounce, phản ánh tâm lý thận trọng xen lẫn kỳ vọng của giới đầu tư.

Tờ Economics Times nhận định nguyên nhân chính dẫn dắt diễn biến giá trong 24 giờ qua được thị trường lý giải bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, khi các dòng vốn tìm đến vàng giữa thời điểm nhiều biến số vĩ mô chưa ổn định. Đồng thời, kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tạo thêm lực kéo lên giá vàng, vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Mặc dù vậy, không phải mọi thời điểm trong phiên đều chứng kiến đà tăng liên tục; những giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật nhỏ xuất hiện khi giá chạm các ngưỡng kháng cự gần mức đỉnh. Điều này phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa lực mua an toàn và hoạt động chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn.

Áp lực lên giá vàng còn đến từ sự phục hồi nhẹ của đồng USD sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố khả quan hơn dự kiến. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần qua thấp hơn dự báo của thị trường, cho thấy sức khỏe nền kinh tế vẫn bền bỉ và vô hình trung làm giảm bớt tính hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn trong ngắn hạn.

Trên tổng thể, vàng vẫn duy trì được độ cao so với vùng dưới 4.000 USD/ounce ghi nhận trong quá khứ, khẳng định vị thế kim loại quý là “nơi tránh bão” trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều bất định.

Tại thị trường trong nước, sự biến động của giá vàng thế giới đã kéo theo phản ứng dây chuyền trên bảng giá của các doanh nghiệp kim loại quý. Giá vàng miếng SJC sau khi chạm ngưỡng sát 160 triệu đồng/lượng đã quay đầu giảm nhẹ khoảng 400.000 đồng, hiện giao dịch phổ biến quanh mức 158,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn 9999 cũng ghi nhận xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ, duy trì trong khoảng 153 đến 157 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Sản phẩm Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải hiện có giá 155,7 triệu đồng/lượng mua vào và 158,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn được các nhà đài nới rộng từ 2 đến 3 triệu đồng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động mạnh trong giai đoạn thanh khoản thấp của kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Nhìn về triển vọng ngắn hạn, giới phân tích cho rằng thị trường vàng có thể sẽ bước vào một giai đoạn đi ngang tích lũy khi khối lượng giao dịch sụt giảm trong những ngày cuối năm. Dù vậy, các mục tiêu dài hạn vẫn rất lạc quan khi một số tổ chức tài chính như JP Morgan dự báo giá vàng hoàn toàn có khả năng chinh phục ngưỡng 5.000 USD/ounce vào năm 2026 nếu các yếu tố vĩ mô tiếp tục ủng hộ.

*Nguồn: Reuters, Economic Times