Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan giải cứu gấu, sư tử bị nhốt trong sòng bạc ở biên giới Campuchia

24-12-2025 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Giới chức Thái Lan đã giải cứu năm động vật hoang dã - hai con sư tử và ba con gấu - sau khi phát hiện chúng bị nhốt tại Sòng bạc Thmor Dar ở Campuchia.

Tờ The Nation đưa tin, lực lượng đặc nhiệm tỉnh Trat (Thái Lan) đã tiến hành kiểm tra khu vực Sòng bạc Thmor Dar vào ngày 22/12, sau khi tình hình dọc biên giới với Campuchia được cải thiện.

Trong quá trình kiểm tra, các nhân viên an ninh phát hiện một số động vật hoang dã bị nhốt trong lồng, bao gồm một con sư tử đực và một con sư tử cái, hai con gấu đen châu Á và một con gấu mặt trời.

Các cá thể động vật hoang dã được tìm thấy trong sòng bài ở biên giới Campuchia. (Ảnh: DNP)

Lực lượng đặc nhiệm đã phối hợp với Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật Hoang dã và Thực vật (DNP) của Thái Lan để thực hiện công tác cứu hộ theo đúng quy định. Ngoài ra, các nhân viên an ninh cũng đang thu thập bằng chứng và kiểm tra nguồn gốc của số động vật nói trên để tiến hành các biện pháp pháp lý.

Ông Atthapol Charoenchansa - lãnh đạo DNP - cho biết, cả năm cá thể động vật hoang dã đều được tìm thấy trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng, gầy trơ xương, nghi do bị thiếu nước, thức ăn trong một thời gian dài.

Sau khi được giải cứu, ba con gấu đã được đưa đến Trạm nhân giống động vật hoang dã Bang Lamung ở Chon Buri, trong khi cặp sư tử được đưa đến Trạm nhân giống động vật hoang dã Khao Son ở Ratchaburi.

Ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan cho biết các quan chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia sẽ gặp nhau vào ngày 24/12 để thảo luận khả năng nối lại thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, khi cuộc giao tranh biên giới bước sang tuần thứ 3.

Campuchia đề nghị Thái Lan chuyển địa điểm đàm phán xung đột biên giới

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc lại thất bại 1 việc, tiếp tục đi sau Mỹ 10 năm trong lĩnh vực Washington đang bá chủ thế giới

Trung Quốc lại thất bại 1 việc, tiếp tục đi sau Mỹ 10 năm trong lĩnh vực Washington đang bá chủ thế giới Nổi bật

Người dân Nga đón nhiều tin dữ

Người dân Nga đón nhiều tin dữ Nổi bật

Ông Trump nhắm một đảo lớn vì 'an ninh quốc gia', viện dẫn 'tàu chiến Nga -Trung': Đan Mạch phản ứng gắt

Ông Trump nhắm một đảo lớn vì 'an ninh quốc gia', viện dẫn 'tàu chiến Nga -Trung': Đan Mạch phản ứng gắt

09:27 , 24/12/2025
"Cuba phải tiến lên": Chi hơn 1,1 tỷ USD cho chiến lược chủ quyền năng lượng quốc gia - Đây là kết quả

"Cuba phải tiến lên": Chi hơn 1,1 tỷ USD cho chiến lược chủ quyền năng lượng quốc gia - Đây là kết quả

08:20 , 24/12/2025
Giá chip nhớ tăng cao, Samsung lập tức thưởng "đẫm" cho nhân viên mảng bán dẫn

Giá chip nhớ tăng cao, Samsung lập tức thưởng "đẫm" cho nhân viên mảng bán dẫn

08:00 , 24/12/2025
Khảo sát gây chú ý hé lộ nhân vật được người Nga tôn vinh nhất năm 2025

Khảo sát gây chú ý hé lộ nhân vật được người Nga tôn vinh nhất năm 2025

07:35 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên