Tập đoàn Trung Quốc 10.000 nhân viên bị siết nợ, vội bán cắt lỗ trụ sở chính rộng 12.000 m²

Từng được xem là một trong những doanh nghiệp thu hồi nợ tư nhân lớn nhất Trung Quốc, Hunan Yongxiong Asset Management Group đang trở thành biểu tượng mới cho những rạn nứt sâu sắc trong ngành quản lý tài sản và xử lý nợ xấu của nước này. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, công ty buộc phải rao bán trụ sở chính với mức giá giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn, phản ánh áp lực thanh khoản ngày càng gay gắt sau khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ.

Tòa nhà trụ sở của Yongxiong, có diện tích hơn 12.000 m², từng được coi là biểu tượng cho sự mở rộng nhanh chóng của doanh nghiệp này trong giai đoạn bùng nổ xử lý nợ xấu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo trang tổng hợp tin tức quốc tế Inf.news, tài sản này ban đầu được chào bán với giá khoảng 70 triệu nhân dân tệ nhưng chỉ sau vài ngày đã phải giảm xuống còn 60 triệu nhân dân tệ nhằm tìm kiếm người mua, cho thấy tình trạng cần tiền gấp của công ty. Các nguồn tin nhận định đây là một thương vụ “bán cắt lỗ” rõ rệt, trong bối cảnh Yongxiong không còn nhiều dư địa để xoay xở bằng các kênh tài chính truyền thống.

Động thái bán trụ sở không phải là diễn biến đơn lẻ. Trước đó, Yongxiong đã đưa nhiều tài sản khác ra đấu giá, bao gồm bất động sản thương mại và các tài sản liên quan đến cổ đông sáng lập, nhằm thu hồi tiền mặt để xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính tồn đọng. Theo Inf.news, chuỗi hành động này phản ánh nỗ lực sinh tồn của một doanh nghiệp từng phát triển rất nhanh nhưng lại dễ tổn thương khi môi trường pháp lý và dòng tiền thay đổi.

Khó khăn của Yongxiong bắt nguồn từ cú sốc lớn trong năm 2023, khi công ty tuyên bố tạm ngừng hoạt động sau các cuộc điều tra và truy quét của cảnh sát tại nhiều chi nhánh. Caixin Global đưa tin rằng nhiều nhân sự chủ chốt của Yongxiong đã bị bắt giữ hoặc điều tra, khiến toàn bộ hoạt động thu hồi nợ – vốn là nguồn sống của doanh nghiệp – bị gián đoạn nghiêm trọng. Việc tạm dừng hoạt động kéo dài đã khiến dòng tiền cạn kiệt, trong khi các chi phí cố định và nghĩa vụ tài chính vẫn tiếp tục phát sinh.

Từ vị thế một “ông lớn” thu hồi nợ, Yongxiong nhanh chóng rơi vào vòng xoáy suy thoái, đúng vào thời điểm ngành quản lý tài sản và xử lý nợ xấu tại Trung Quốc đang chịu sức ép kép. Một mặt, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại khiến khối lượng nợ khó đòi gia tăng nhưng khả năng thu hồi thực tế lại suy giảm. Mặt khác, chính quyền Trung Quốc siết chặt quản lý các hoạt động thu hồi nợ tư nhân, đặc biệt là những phương thức bị cho là gây tranh cãi hoặc vi phạm quyền lợi người vay.

Việc Yongxiong phải bán tháo trụ sở chính theo đó phản ánh những rủi ro mang tính hệ thống trong lĩnh vực xử lý nợ tại Trung Quốc. Các chuyên gia được Inf.news dẫn lời cho rằng, khi mô hình tăng trưởng dựa vào đòn bẩy tài chính và mở rộng nhanh gặp trục trặc, những công ty như Yongxiong rất khó trụ vững nếu không có nguồn vốn mạnh hoặc sự hậu thuẫn từ nhà nước.

Được biết thời kỳ phát triển rực rỡ, Yongxiong tự nhận là “công ty thu hồi nợ lớn nhất Trung Quốc”. Thậm chí, năm 2019, doanh nghiệp này còn nộp bản cáo bạch lên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ) khi cổ phiếu của họ muốn trở thành “cổ phiếu thu hồi nợ số 1 Trung Quốc”.

Theo bản cáo bạch, giai đoạn năm 2016 - 2018, doanh thu của Yongxiong đã tăng từ 436 triệu lên 758 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng từ 97,65 triệu lên 124 triệu nhân dân tệ. Tính đến ngày 30/9/2019, công ty này có hơn 10.000 nhân viên, 95% là chuyên viên thu hồi nợ.

