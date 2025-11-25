Tập đoàn công nghiệp có nguy cơ sụp đổ

Đơn kiện do chi nhánh Nga của tập đoàn hóa chất EuroChem đệ trình, nhằm vào công ty con Tecnimont S.p.A. và văn phòng đại diện của Tecnimont tại Nga, với tổng giá trị yêu cầu bồi thường lên đến 2 tỷ euro, gần tương đương toàn bộ giá trị vốn hóa thị trường của MAIRE.

Theo số liệu tài chính mới nhất, vốn hóa thị trường của MAIRE chỉ đạt khoảng 2,1 tỷ euro, trong khi dòng tiền tự do chỉ là 342,5 triệu euro và tổng nợ lên đến 1,2 tỷ euro. Nếu tòa án Nga tuyên buộc công ty phải chịu trách nhiệm toàn phần, MAIRE có nguy cơ rơi vào vỡ nợ kỹ thuật, buộc phải thanh toán ngay toàn bộ các khoản vay hiện hành.

Nguy cơ càng trầm trọng hơn trong bối cảnh MAIRE vẫn tiếp tục huy động vốn và phát triển dự án ở nhiều thị trường quốc tế. Mới đây, công ty con NEXTCHEM đã nhận thêm 137,5 triệu euro vốn vay mới, đồng thời tập đoàn còn phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu lên đến 300 triệu euro. Việc tiếp tục vay vốn khi đang đối mặt vụ kiện lớn đã làm dấy lên nghi ngại từ giới đầu tư và cơ quan quản lý.

Một tiền lệ đang khiến các bên liên quan đặc biệt lo ngại là trường hợp của Google khi tòa án Nam Phi từng công nhận phán quyết của tòa Nga. Nếu điều tương tự xảy ra với MAIRE, các tài sản của tập đoàn tại châu Á, Trung Đông và châu Phi, nơi họ đang triển khai các dự án lớn, có thể bị phong tỏa hoặc thi hành án, gây thiệt hại dây chuyền cho toàn ngành kỹ thuật châu Âu.

Phiên xét xử tiếp theo tại Nga dự kiến diễn ra vào ngày 27/11. Trong thời gian chờ đợi, các nhà đầu tư và chủ nợ của MAIRE vẫn nín thở theo dõi, khi tập đoàn tiếp tục vận hành bình thường ở các thị trường quốc tế, từ đó làm gia tăng rủi ro cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính liên quan.

Thêm vào đó, Ủy ban Chứng khoán Ý (CONSOB) có thể sẽ mở cuộc điều tra về tính minh bạch thông tin của MAIRE, đặc biệt là trong giai đoạn vay vốn dồn dập đầu năm 2025 mà không công khai rõ ràng các rủi ro pháp lý đang rình rập. Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, việc bị buộc bồi thường 2 tỷ euro có thể biến một vụ kiện dân sự thành cuộc khủng hoảng sinh tử, kéo theo sự sụp đổ không chỉ của MAIRE mà còn làm rung chuyển ngành công nghiệp kỹ thuật châu Âu.

Tham khảo RT﻿