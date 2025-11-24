Buồn của Nga: Tìm mãi không có người mua, đang phải chào bán loại hàng chủ lực với giá chiết khâu sâu chưa từng có trong 2 năm

Nguyên nhân chủ yếu đến từ các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft PJSC và Lukoil PJSC, khiến thị trường buôn bán dầu giữa Nga và châu Á rơi vào tình trạng xáo trộn.

Theo các nguồn tin thân cận, dầu Urals được chào bán cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ ở mức chiết khấu lên tới 7 USD mỗi thùng so với giá dầu thô Brent chuẩn, tính trên cơ sở giao hàng tận nơi cho các lô hàng bốc dỡ trong tháng 12 và cập cảng vào tháng 1. Đây là mức chiết khấu sâu nhất kể từ năm 2022, khi Ấn Độ bắt đầu tăng mua dầu Nga với giá rẻ sau khi Moscow bị phương Tây cấm vận.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ chính thức đưa Rosneft và Lukoil vào danh sách đen ngày 22/10, hầu hết các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tạm ngừng đặt mua các lô hàng dự kiến cập cảng sau thời điểm 21/11 - thời hạn chót để kết thúc các giao dịch với 2 “ông lớn” này. Hành động này đã khiến hoạt động mua bán dầu giá rẻ từng phát triển mạnh giữa Nga và Ấn Độ gần như bị gián đoạn.

Dẫu vậy, cục diện có dấu hiệu đổi chiều trong vài ngày gần đây. Mức giá Urals giảm sâu đang khiến một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ cân nhắc quay lại nhập khẩu, miễn là nguồn cung không đến từ các công ty bị trừng phạt. Dù vậy, theo giới phân tích, chỉ khoảng 1/5 số lô hàng hiện nay là đến từ các đơn vị “sạch” không nằm trong danh sách cấm, khiến lựa chọn vẫn còn hạn chế.

Trước lệnh trừng phạt, mức chiết khấu của Urals chỉ quanh 3 USD mỗi thùng. Nhưng sau khi Mỹ gia tăng áp lực với Nga, đặc biệt nhằm buộc Tổng thống Vladimir Putin nhượng bộ tại Ukraine, thị trường quốc tế gần như đã quay lưng với dầu Nga, khiến Ấn Độ và Trung Quốc phải tăng nhập khẩu từ Trung Đông và các nguồn thay thế khác.

Dữ liệu từ Argus cho thấy, trong tuần qua, mức chiết khấu trung bình của Urals so với Brent đã nới rộng lên 23,52 USD mỗi thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023. Điều này phản ánh tâm lý e ngại rõ rệt từ các nhà nhập khẩu, khi Mỹ liên tục cảnh báo khả năng áp lệnh trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ bên thứ ba nào vẫn tiếp tục mua bán với các công ty năng lượng bị cấm của Nga.

Ngay cả khi dầu Nga đã cập cảng ở Trung Quốc hay Ấn Độ, giá Urals vẫn thấp hơn Brent nhiều USD mỗi thùng, chưa tính chi phí vận chuyển. Thực tế này cho thấy Nga đang ngày càng phải bán rẻ tài nguyên để duy trì dòng tiền trong bối cảnh bị cô lập về mặt tài chính và thương mại.