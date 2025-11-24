Vượt thách thức lệnh trừng phạt, Nga bắt tay nền kinh tế 18.000 tỷ USD, chuẩn bị triển khai đầu tư 200 tỷ USD

Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị khởi động hơn 80 dự án đầu tư chung, với tổng giá trị ước tính lên tới 200 tỷ USD.

Thông tin trên do ông Boris Titov, đồng chủ tịch Ủy ban Hữu nghị, Hòa bình và Phát triển Nga-Trung, cho biết với cơ quan thông tấn Tass (Nga). Ông Titov đồng thời là Đặc phái viên của Tổng thống Nga về quan hệ với các tổ chức quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

“Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị khởi động hơn 80 dự án chung trị giá khoảng 200 tỷ USD. Nhiều cơ hội kinh doanh mới đang mở ra”, ông Titov nói bên lề diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung lần thứ 6 được tổ chức tại Thiểm Tây, Trung Quốc từ 24-25/11.

Theo ông, tính đến năm 2025, phía Trung Quốc đã chính thức đăng ký 13.000 công ty tại Nga, vượt xa số lượng doanh nghiệp phương Tây đang hoạt động tại Nga.

Ngoài ra, chính phủ Nga đang áp dụng các ưu đãi thuế cho các đối tác Trung Quốc để chuyển đổi từ mô hình “cung cấp hàng nhập khẩu trực tiếp” sang nội địa hóa sản xuất trên lãnh thổ Nga. Là một ví dụ thành công của sự hợp tác này là ngành công nghiệp ô tô, bao gồm các dự án Haval, Moskvich, cũng như kế hoạch sản xuất xe Volga, ông Titov nói.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 244,8 tỷ USD.

Kết quả này phản ánh rõ nét mối quan hệ kinh tế ngày càng gắn kết giữa Bắc Kinh và Moscow, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào đầu năm 2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Các lệnh trừng phạt khiến 2 nền kinh tế ngày càng xích gần nhau hơn.

The Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Trung Quốc năm 2024 đạt 18,27 nghìn tỷ USD và dự kiến tăng lên 19,5 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Tham khảo: Tass﻿