Tập đoàn Prince Group trúng "đòn" từ Hàn Quốc

Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt này là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm giải quyết tình trạng tội phạm có tổ chức đang lan rộng trong khu vực. Động thái diễn ra sau cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn trong đường dây lừa đảo việc làm trực tuyến ở Campuchia.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Một chi nhánh của Ngân hàng Prince tại Phnom Penh do Tập đoàn Prince điều hành. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các tổ chức lừa đảo và thành viên, dù trực tiếp hay gián tiếp, tham gia vào việc dụ dỗ và bắt cóc người Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Prince Group và Huione Group.

Theo các biện pháp trừng phạt, tài sản của những cá nhân nói trên tại Hàn Quốc, bao gồm cả việc nắm giữ tiền điện tử, sẽ bị đóng băng và các giao dịch tài chính của họ tại Hàn Quốc sẽ bị hạn chế. Những cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Prince Group bị cho là tổ chức đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp hoạt động tại Khu phức hợp Prince và Khu phức hợp Mango ở Campuchia, nơi nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ với lời hứa công việc lương cao.

Trong khi đó, Huione Group điều hành các ngân hàng và một nền tảng thanh toán bị tình nghi được các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng để rửa tiền.

Hai công dân Trung Quốc cũng bị cấm vận, trong đó có kẻ bị cáo buộc cầm đầu một tổ chức lừa đảo hoạt động tại khu vực Bohai của Campuchia và một thành viên của nhóm tội phạm là nghi phạm chính trong vụ tấn công, giam giữ và giết chết sinh viên Hàn Quốc.

Tập đoàn Prince Group đã bị Mỹ và Anh trừng phạt. Tháng trước, Tập đoàn Huione đã bị Bộ Tài chính Mỹ xem là tổ chức tài chính đáng lo ngại về rửa tiền.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ đã và đang nỗ lực toàn diện để ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia, vốn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của công dân nước này.

Hàn Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung Quốc để hợp tác chống lại lừa đảo qua điện thoại và gian lận trực tuyến hồi đầu tháng này.

Hàn Quốc cũng ký biên bản ghi nhớ với Campuchia để thành lập một lực lượng đặc nhiệm với lực lượng cảnh sát Campuchia chống lại các tội phạm tương tự nhắm vào người Hàn Quốc.