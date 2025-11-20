Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phà chở 267 người mắc cạn ngoài khơi phía tây nam Hàn Quốc

20-11-2025 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Tối 19/11, phà Queen Jenuvia, một trong những phà chở khách lớn nhất Hàn Quốc, mắc cạn gần huyện Sinan, tỉnh Nam Jeolla, khi đang chở 267 người.

Sự cố xảy ra vào khoảng 20h17 gần Đảo Jangsan, cách Seoul 366 km về phía nam. Phà mắc kẹt trên một rạn san hô và không thể tự di chuyển. Theo báo cáo tàu không có nguy cơ chìm hay lật.

Một lỗ hổng được phát hiện ở mũi tàu, nhưng chưa có dấu hiệu nước tràn vào. Theo thông tin ban đầu, 5 hành khách bị thương nhẹ.

Phà chở 267 người mắc cạn ngoài khơi phía tây nam Hàn Quốc- Ảnh 1.

Phà Queen Jenuvia mắc cạn gần đảo Jangsan thuộc huyện Sinan ngày 19/11. (Ảnh: Cảnh sát biển Hàn Quốc)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc điều tàu tuần tra đến hiện trường để đảm bảo an toàn và bắt đầu chuyển hành khách sang bến gần đó. Do phà không thể tự di chuyển, hai tàu kéo đã được triển khai để hỗ trợ đưa tàu ra khỏi rạn san hô.

Tổng thống Lee Jae-myung đã ra lệnh khẩn trương cứu hộ phà gặp nạn sau khi nhận được thông báo về vụ tai nạn. Thông cáo của Văn phòng Tổng thống cho hay ông chỉ thị các cơ quan liên quan phản ứng nhanh chóng để ngăn thiệt hại về người và công bố thông tin cập nhật về hoạt động cứu hộ theo thời gian thực cho người dân yên tâm.

Thủ tướng Kim Min-seok yêu cầu Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cùng các cơ quan chức năng huy động toàn bộ phương tiện và thiết bị sẵn có để cứu hộ hành khách nhanh chóng và an toàn.

Ông đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương thiết lập các điểm tạm trú và bố trí hỗ trợ y tế tại những cảng lân cận, bảo đảm mọi nhu cầu hậu cần cho hành khách sau khi được đưa vào bờ.

Năm 2014, phà Sewol chở 470 hành khách, chủ yếu là học sinh, bị lật ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc, khiến 304 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử của Hàn Quốc.

Theo Diễm Châu/VTC News

VTCnews

