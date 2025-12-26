Phát minh tàu chở hàng không cần nhiên liệu hoá thạch để hoạt động, hoàn toàn không phát thải, có thể thay đổi cả ngành hàng hải

Một công ty công nghệ hàng hải có trụ sở tại Mỹ vừa đạt được thỏa thuận hợp tác đóng tàu với một xưởng đóng tàu tại Hà Lan, nhằm chế tạo chiếc tàu chở hàng tự hành, sử dụng sức gió làm động lực chính và hoàn toàn không phát thải khí nhà kính. Đây được kỳ vọng sẽ là bước tiến đột phá trong ngành vận tải biển đường dài – lĩnh vực vốn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng phát thải CO₂ toàn cầu.

Chiếc tàu có chiều dài 24 mét hiện đang được phát triển bởi công ty Clippership – chuyên về robot hàng hải và tàu chở hàng tự hành chạy bằng gió – hợp tác cùng xưởng đóng tàu KM Yachtbuilders (Hà Lan). Theo kế hoạch, tàu sẽ được hạ thủy vào cuối năm 2026 và bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm trên các tuyến đường xuyên Đại Tây Dương ngay sau đó.

Điểm nổi bật của con tàu là hệ thống hai cánh buồm cứng có thể gập lại, đóng vai trò là nguồn động lực chính, khai thác tối đa sức gió mà không cần nhiên liệu hóa thạch. Thiết kế này không chỉ giúp tàu thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết và bến cảng, mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất và tính ổn định khi vận hành trên biển khơi.

Clippership cho biết toàn bộ hệ thống điều hướng, đẩy và ra quyết định của tàu sẽ được tích hợp tự động, với phần mềm điều khiển được phát triển nội bộ. Mục tiêu là đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành, giảm thiểu nhu cầu giám sát từ con người. Tàu có sức chứa khoảng 75 pallet tiêu chuẩn châu Âu trong khoang hàng được kiểm soát nhiệt độ – phù hợp với các loại hàng hóa giá trị cao cần vận chuyển ổn định và ít phát thải.

Tàu sẽ được đóng theo tiêu chuẩn của RINA – tổ chức đăng kiểm quốc tế uy tín, thành viên sáng lập của Hiệp hội các tổ chức phân loại quốc tế (IACS), hoạt động tại hơn 70 quốc gia. Khi hoàn tất, tàu sẽ treo cờ Malta, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn an toàn hàng hải quốc tế.

Về mặt thiết kế, tàu được chắp bút bởi Dykstra Naval Architects – hãng kiến trúc hàng hải nổi tiếng Hà Lan, từng thiết kế nhiều siêu du thuyền nổi tiếng như Maltese Falcon, SY Black Pearl hay Sea Eagle. Công ty kỹ thuật Glosten tại Seattle (Mỹ) phụ trách phần kết cấu, trong khi việc thi công sẽ do KM Yachtbuilders đảm nhiệm – xưởng chuyên đóng các tàu nhôm bền bỉ cho hành trình khám phá biển xa.

“Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa thiết kế tiên tiến, vật liệu bền vững và công nghệ điều khiển tự động sẽ mở ra một tương lai mới cho vận tải biển – nơi những con tàu không phát thải sẽ trở thành tiêu chuẩn,” Clippership nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

Theo IE