Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ

29-12-2025 - 14:52 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ

Đây là 1 trong những phát hiện khảo cổ lớn nhất tại quốc gia này trong nhiều năm.

Theo trang Network 964, Iraq đã phát hiện hàng trăm hiện vật cổ bao gồm các mảnh vàng và tiền xu gần Babylon sau một trận mưa lớn.

Cơ quan chức năng Iraq đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại di tích lịch sử gần Babylon vào ngày 22/12 sau khi những trận mưa lớn làm lộ ra các hiện vật khảo cổ trên bề mặt đất.

Các hiện vật được tìm thấy bao gồm 350 đồng xu các loại, 10 mảnh kim loại đồng, 2 mảnh vàng, đồ gốm và đồ tạo tác bằng đá gồm bình, tượng người và động vật, trục quay bằng đá, hạt cườm và các hiện vật có ý nghĩa lịch sử khác.

Đánh giá ban đầu của các chuyên gia khảo cổ cho thấy các hiện vật trên bề mặt có niên đại từ kỷ nguyên Islamic (thế kỷ 8 – 14). Một số vật khác thuộc về thời kỳ Seleucid có niên đại hơn 331 trước công nguyên, và một số khác thuộc về thời kỳ Abbasid khoảng năm 800 sau công nguyên.

Giới chức Iraq mô tả những hiện vật được tìm thấy là di sản quốc gia và bằng chứng về nền văn minh sâu sắc của Iraq.

Đầu tháng 11, các nhà khảo cổ học Kuwait và Ba Lan đã công bố phát hiện hơn 20 lò nung có niên đại khoảng 7.700 năm, cùng với một bộ sưu tập hiện vật tại địa điểm Bahra 1 ở khu vực Subiya phía bắc Kuwait, gần biên giới hiện tại với Iraq.

Khu vực ngày nay được gọi là Kuwait và Iraq từng là nơi sinh sống của nền văn hóa Ubaid – một nền văn minh Lưỡng Hà thời tiền sử trải dài từ miền nam Iraq đến một phần phía đông bán đảo Ả Rập. Người ta chưa biết nhiều về các nền văn minh cổ đại trong khu vực nghiên cứu của Kuwait. Với dự án nghiên cứu chung với Ba Lan, chương trình đang khám phá ra những phát hiện mới và thú vị.

Vào tháng 5/2024, các nhà khảo cổ học Nga đã tiến hành cuộc khảo sát thực địa đầu tiên tại tỉnh Maysan (Iraq) sau nhiều thập kỷ, đánh dấu sự hợp tác ngày càng tăng giữa Baghdad và Moscow.

Lần đầu tiên, các cuộc khai quật được tiến hành tại khu định cư Tell Wajef, nằm cách biên giới Iran 5 km và cách dãy núi Zagros khoảng 10 km. Khu vực này cũng từng là chiến trường ác liệt trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq.

Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong gần 25 năm qua, bổ sung tới gần 2.000 tấn

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
iraq, vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một FED rất khác trong năm tới

Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một FED rất khác trong năm tới Nổi bật

Nhật Bản đón tin buồn chưa từng có, xảy ra trước dự báo 16 năm

Nhật Bản đón tin buồn chưa từng có, xảy ra trước dự báo 16 năm Nổi bật

2 trực thăng va chạm giữa không trung ở New Jersey, 1 người tử vong thương tâm

2 trực thăng va chạm giữa không trung ở New Jersey, 1 người tử vong thương tâm

14:32 , 29/12/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tổng thống Ukraine, điện đàm với tổng thống Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tổng thống Ukraine, điện đàm với tổng thống Nga

14:14 , 29/12/2025
Đại sứ quán Trung Quốc phát liền 5 cảnh báo - Trip.com 'đóng băng' hợp tác với Campuchia

Đại sứ quán Trung Quốc phát liền 5 cảnh báo - Trip.com 'đóng băng' hợp tác với Campuchia

13:58 , 29/12/2025
Sản xuất hơn 3.000 tấn bạc/năm, Trung Quốc làm rung chuyển thị trường toàn cầu chỉ với 1 động thái

Sản xuất hơn 3.000 tấn bạc/năm, Trung Quốc làm rung chuyển thị trường toàn cầu chỉ với 1 động thái

11:15 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên