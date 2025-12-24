Trường đào tạo robot hình người lần đầu xuất hiện

Các robot đang được huấn luyện tại Trung tâm Dữ liệu Robot Hình người Bắc Kinh.

Trung tâm dữ liệu robot hình người tại Bắc Kinh

Trung Quốc vừa khai trương một cơ sở đặc biệt mang tên Trung tâm Dữ liệu Đào tạo Robot hình người Bắc Kinh giai đoạn II, đặt tại quận Thạch Cảnh Sơn, thủ đô Bắc Kinh.

Đây là nơi chuẩn bị cho các robot người thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, từ làm việc trong nhà máy cho đến hỗ trợ việc nhà và các không gian công cộng.

Khu trung tâm được thiết kế mô phỏng các dây chuyền sản xuất và môi trường sống thực tế, trải dài trên 2 tầng.

Tại đây, robot người được huấn luyện nhiều hoạt động thường ngày, phản ánh cả bối cảnh công nghiệp lẫn sinh hoạt gia đình. Các bài tập bao gồm phân loại cuộn dây, nhặt bưu kiện, nấu ăn và thậm chí là sắp xếp phòng ngủ.

Mỗi khu vực huấn luyện, gọi là “cell”, có cấu trúc mô-đun và thường xuyên được tái cấu hình để huấn luyện viên dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu vận hành khác nhau.

Quá trình huấn luyện và mục tiêu dữ liệu

Trung tâm tập trung vào mẫu robot Kuafu, cao 1,65 mét, được đặt tên theo nhân vật khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc. Kuafu do công ty Leju Robotics ở Thâm Quyến phát triển, từng được giới thiệu là robot người đầu tiên mang ngọn đuốc 5G-A.

Theo ông Chu Khải, giám đốc trung tâm, mỗi robot đều có 2 huấn luyện viên đi kèm. “Giống như trẻ em cần luyện tập nhiều lần để biết đi, robot cũng phải trải qua huấn luyện đa dạng để hình thành trí tuệ chức năng,” ông nói.

Một huấn luyện viên sẽ trực tiếp trình diễn thao tác cho robot, trong khi người còn lại giám sát và ghi lại dữ liệu từ máy tính. Quá trình này nhằm tạo ra nguồn dữ liệu chuẩn hóa khổng lồ, giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu – vốn là nút thắt lớn nhất trong phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Trung tâm kỳ vọng mỗi năm sẽ sản xuất ra hàng triệu mục dữ liệu chất lượng cao. Cơ sở này cũng được kết nối với các điểm huấn luyện tương tự tại Tô Châu, Tế Nam, Hợp Phì và Trịnh Châu.

Trong một bài huấn luyện tại mô hình nhà thông minh, hai huấn luyện viên phối hợp dạy robot cách đóng gói bảo vệ. Một người điều khiển robot đặt tấm chống sốc vào hộp và cho điều khiển từ xa vào, người kia theo dõi và ghi lại dữ liệu. Để đảm bảo độ chính xác, họ đổi vai trò sau mỗi vài giờ.

Một số nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản lại đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn. Ví dụ, việc dạy robot đặt chảo lên bếp có thể cần tới khoảng 1.250 lần lặp lại.

Một người huấn luyện đang hướng dẫn một người máy hình người thực hiện một nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện.

Kết quả bước đầu và triển vọng ứng dụng

Hiện tại, robot người tại trung tâm có thể chọn “chuyên ngành” từ bốn lĩnh vực chính: sản xuất công nghiệp, ứng dụng nhà thông minh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và các kịch bản tích hợp 5G. Các lĩnh vực này tiếp tục được chia thành 16 chuyên ngành cụ thể.

Đến nay, robot đã nắm vững hơn 20 kỹ năng vận hành, gồm xử lý vật liệu, kiểm tra và giao hàng, với tỷ lệ thành công báo cáo vượt quá 95%.

Trung tâm có tổng cộng 110 nhân viên, phần lớn sinh sau năm 2000. Một số robot đã được đưa vào sử dụng thực tế: tại nhà máy của Tập đoàn ô tô Trung Quốc FAW để xử lý vật liệu, tại Tập đoàn Đầu tư vốn nhà nước Thâm Quyến để làm nhân viên giao nhận, và tại Công ty Lưới điện miền Nam Trung Quốc để hỗ trợ kiểm tra điện lực.

Theo các huấn luyện viên, quá trình huấn luyện đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao độ. “Huấn luyện cần chú ý đến từng chi tiết,” huấn luyện viên Thạch Huyền Vũ chia sẻ.

Sự ra đời của trung tâm này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành robot người tại Trung Quốc, đồng thời tạo nguồn dữ liệu chuẩn hóa phục vụ cho việc phát triển các mô hình AI thế hệ mới.