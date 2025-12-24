Người đàn ông Trung Quốc này mất hơn 11,3 tỷ USD chỉ trong 4 tháng

Mới hồi tháng 8, Wang Ning còn là gương mặt gây chú ý trong giới tài chính Trung Quốc khi tài sản cá nhân vọt lên 27,5 tỷ USD, vượt qua cả Jack Ma. Labubu khi đó không đơn thuần là một món đồ chơi, mà trở thành biểu tượng của làn sóng sưu tầm mới: trẻ trung, thời thượng và mang tính đầu cơ. Nhưng sự hưng phấn ấy không kéo dài. Cổ phiếu Pop Mart International Group đã mất khoảng 40% giá trị so với đỉnh, kéo theo sự sụt giảm mạnh của tài sản người sáng lập 38 tuổi này.

Labubu được tạo ra từ năm 2015 bởi nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung, với hình dáng nửa đáng yêu nửa quái dị – đôi tai nhọn, hàm răng sắc – đủ khác biệt để kích thích ham muốn sở hữu. Khi các ngôi sao như Lisa (Blackpink), Rihanna hay David Beckham công khai sưu tầm, Labubu nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Những hàng người xếp dài trước cửa hàng Pop Mart, thậm chí những vụ xô xát để giành mua phiên bản giới hạn, từng là hình ảnh quen thuộc trong giai đoạn cao trào.

Nhưng khi trào lưu chạm đỉnh, áp lực điều chỉnh bắt đầu lộ rõ. Jeff Zhang, chuyên gia phân tích tại Morningstar, cho rằng tăng trưởng doanh thu của Pop Mart trong năm 2026 có thể chỉ đạt khoảng 30%, thấp hơn rất xa so với mức tăng ba chữ số của năm nay. Theo ông, thị trường nội địa Trung Quốc đang chững lại, trong khi động lực tăng trưởng ở nước ngoài cũng dần suy yếu sau giai đoạn bùng nổ ban đầu.

Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất trên thị trường mua đi bán lại. Trên nền tảng Dewu, giá các mẫu Labubu mới đã giảm còn khoảng 115 nhân dân tệ, thấp hơn 30% so với thời điểm ra mắt. Dù vẫn cao hơn giá niêm yết chính thức, mức lợi nhuận không còn đủ hấp dẫn để giữ chân những người từng ôm hàng với kỳ vọng “lướt sóng”.

Pop Mart vẫn nhấn mạnh vào các con số tích cực trong ngắn hạn. Nửa đầu năm, doanh thu công ty tăng gấp ba, lợi nhuận tăng gấp năm, và Wang Ning tự tin rằng mốc 30 tỷ nhân dân tệ doanh thu cả năm là hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng chính chiến lược mở rộng nhanh của Pop Mart đang làm mờ đi yếu tố từng tạo nên sức hút lớn nhất của Labubu: sự khan hiếm.

Theo Mark Tanner từ China Skinny, Pop Mart đang cố tình “phổ thông hóa” sản phẩm, hướng tới tham vọng trở thành một tập đoàn giải trí kiểu Disney, thay vì duy trì hình ảnh thương hiệu niche dựa trên sự khó tiếp cận. Quan điểm này trùng khớp với đánh giá của Deutsche Bank, khi ngân hàng này cho biết Pop Mart hiện sản xuất tới 50 triệu búp bê mỗi tháng, gấp năm lần so với đầu năm.

Hệ quả là hành vi tiêu dùng bắt đầu thay đổi. Người mua không còn vội vàng, cảnh xếp hàng dài trước các cửa hàng ở nước ngoài thưa dần, ngoại trừ những điểm mới khai trương. Trong khi đó, các dòng sản phẩm khác như Skullpanda hay Twinkle Twinkle vẫn chưa đủ sức thay thế vai trò “ngôi sao” của Labubu, khiến Pop Mart đối mặt nguy cơ rơi vào giai đoạn thiếu sản phẩm dẫn dắt.

Dù vậy, câu chuyện của Pop Mart chưa khép lại. Việc hợp tác sản xuất phim với Sony cho thấy tham vọng mở rộng Labubu khỏi phạm vi đồ chơi, tiến sang lĩnh vực nội dung và giải trí. Đây cũng là con đường mà những thương hiệu lâu đời như Disney hay Sanrio từng đi qua – chậm hơn, dài hơi hơn, nhưng bền vững hơn so với một cơn sốt thuần túy.

Nguồn: Forbes﻿