Vàng và bạc phá đỉnh ngày thứ 2 liên tiếp: Chuyên gia tin rằng đà tăng chưa dừng lại

24-12-2025 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

Giá vàng và bạc đã tăng mạnh trong năm nay và nhiều dấu hiệu cho thấy mức giá có thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Hợp đồng tương lai vàng giao tháng 2 chốt phiên tăng 0,8%, lên 4.505,7 USD/ounce, sau khi có lúc chạm mức kỷ lục 4.530,80 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cũng tăng 1,03%, lên 4.491,23 USD/ounce.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai bạc giao tháng 3 tăng vọt 4,46%, lên 71,62 USD/ounce. Giá bạc giao ngay cũng tăng 3,51%, lên 71,4449 USD/ounce. Trước đó trong phiên, bạc giao ngay đã lần đầu tiên vượt mốc 70 USD/ounce.

Giá các kim loại quý đã tăng phi mã trong năm nay, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục mới khi tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với các tài sản rủi ro, trong bối cảnh lo ngại về một bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) và sự bất định xoay quanh người sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiệm kỳ tiếp theo từ năm 2026.

Vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong những giai đoạn bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị, và thường được sử dụng như một công cụ phòng hộ rủi ro. Giá vàng hợp đồng tương lai hiện ghi nhận mức đỉnh mới, vượt qua các kỷ lục vừa được thiết lập trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, đà tăng không chỉ dừng lại ở giá vàng.

Ông David Neuhauser, Giám đốc đầu tư (CIO) của Livermore Partners, chia sẻ với CNBC trong chương trình Access Middle East rằng vàng vẫn còn dư địa tăng giá, thậm chí có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce.

“Tôi cho rằng hầu hết các kim loại đều đang tăng giá vì trước đó chúng bị nắm giữ dưới mức cần thiết, đồng thời rủi ro nợ toàn cầu đang bùng nổ trên khắp thế giới. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần sở hữu những tài sản có khả năng bảo vệ giá trị trước sự mất giá của tiền tệ. Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là rất rõ ràng – và xu hướng này có thể còn tiếp diễn trong một thời gian nữa,” ông Neuhauser nhận định.

Tại Việt Nam, vàng nhẫn hiện có giá dao động quanh mốc từ 157 - 158 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc có giá gần 75 triệu đồng/kg.﻿

Giá vàng tăng hơn gấp đôi đỉnh cũ nhưng giá bạc mới chỉ nhích 20%: Chu kỳ bùng nổ bây giờ mới bắt đầu?

Hồng Duy

