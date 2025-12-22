Lão nông phát hiện cả núi vàng trong hang, đem đến ngân hàng đổi lấy tiền thì cảnh sát ập đến

Câu chuyện hy hữu xảy ra vào năm 1980 tại huyện Bình Lỗ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Một lão nông nghèo họ Dương trong lúc lên núi đốn củi đã vô tình phát hiện ra một gia tài khổng lồ, nhưng chính kho báu này lại đưa ông vào một tình huống dở khóc dở cười trước pháp luật.

Hôm đó, do thời tiết quá nắng nóng, ông Dương tìm vào một hang động nhỏ gần đó để nghỉ chân. Trong bóng tối của hang động, ông tình cờ thấy những tia sáng lấp lánh phản chiếu nơi cuối hang. Tiến lại gần kiểm tra, ông sửng sốt khi thấy rất nhiều thỏi vàng nằm ẩn sau những kẽ đá, trên mặt mỗi thỏi vàng đều có khắc những dòng chữ lạ.

Đứng trước khối tài sản từ trên trời rơi xuống, người tiều phu nghèo đã gạt đi mọi lo lắng để gom hết số vàng mang về nhà. Tuy nhiên, khi nhìn thấy núi vàng, con trai ông lại tỏ ra nghi ngờ đây chỉ là đồng thau hoặc vàng giả. Để xác minh, hai cha con đã mang một thỏi đến tiệm vàng để kiểm tra.

Sau khi chủ tiệm vàng khẳng định chắc chắn đó là vàng thật và tò mò hỏi về nguồn gốc, ông Dương lo lắng nói dối là của hồi môn của tổ tiên rồi vội vã rời đi. Dù con trai khuyên nên giao nộp cho nhà nước, nhưng vì mong muốn đổi đời nhanh chóng, ông Dương vẫn quyết định mang vàng đến ngân hàng địa phương để đổi lấy tiền mặt.

Tại đây, thái độ lúng túng cùng với những thỏi vàng có hình dáng khác lạ đã khiến nhân viên ngân hàng nảy sinh nghi ngờ. Nghĩ rằng đây là tội phạm trộm cắp cổ vật, ngân hàng đã bí mật báo cảnh sát. Ngay sau đó, cha con ông Dương đã bị mời về đồn làm việc.

Cảnh sát đã mời các chuyên gia từ Cục Di tích Văn hóa đến thẩm định. Kết quả cho thấy toàn bộ số vàng này đều là cổ vật quý giá từ thời nhà Đường. Qua phân tích những dòng chữ trên thỏi vàng, các chuyên gia kết luận đây là tài sản của Trương Đồng Thu, một vị quan lớn thời bấy giờ.

Do sống trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, không tiện mang theo nhiều tài sản bên mình, Trương Đồng Thu đã giấu vàng vào hang núi với ý định sẽ quay lại lấy sau. Tuy nhiên, vị quan này đã bỏ mạng trong chiến trận, khiến kho báu bị lãng quên suốt hàng nghìn năm cho đến khi ông Dương tìm thấy.

Dựa trên Luật bảo vệ di tích văn hóa, mọi cổ vật tìm thấy trong lòng đất hoặc hang động đều thuộc sở hữu của nhà nước. Hành vi tự ý chiếm đoạt hoặc mua bán cổ vật quốc gia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy cha con ông Dương phạm lỗi do thiếu hiểu biết và sự tham lam nhất thời chứ không phải tội phạm chuyên nghiệp, cảnh sát chỉ tiến hành phê bình và cảnh cáo nghiêm khắc. Toàn bộ số vàng đã bị tịch thu để đưa về bảo tàng quốc gia bảo tồn.

