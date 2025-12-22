Nhìn lại làng công nghệ năm 2025: Smartphone bớt hào nhoáng, AI hạ nhiệt, TikTok “bán mình” và cơn khủng hoảng chip nhớ mở đường cho 2026 đầy áp lực

Smartphone 2025: Khi thị trường bước vào giai đoạn “trưởng thành”

Nếu nhìn lại các chu kỳ trước, smartphone thường được định hình bởi những đột phá rõ rệt: màn hình lớn hơn, camera nhiều ống kính hơn, hay những cú nhảy vọt về hiệu năng. Nhưng đến năm 2025, bức tranh đã khác. Phần lớn smartphone cao cấp đều đạt tới mức “đủ tốt” ở hầu hết khía cạnh, khiến đổi mới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ở nhóm flagship, Apple và Samsung vẫn giữ vai trò dẫn dắt. iPhone 17 Pro Max tiếp tục là sản phẩm chủ lực về doanh số, trong khi Galaxy S25 Ultra được xem là mẫu Android cao cấp ổn định và toàn diện nhất năm. Tuy nhiên, điểm chung là cả hai đều không tạo ra cảm giác “phải nâng cấp ngay”, mà thiên về hoàn thiện trải nghiệm hơn là thay đổi cuộc chơi.

Cùng với đó, iPhone 17 lại nổi lên như 1 lựa chọn khó có thể bỏ qua, chỉ với 1 số nâng cấp vô cùng cơ bản. Máy giờ đã có màn hình 120Hz mượt mà như dòng Pro, thời lượng pin dài hơn, cấu hình vẫn mạnh. Chỉ cần vậy thôi, iPhone 17 đã được nhiều người dùng và các KOL lựa chọn là Smartphone of the Year năm nay.

Ở phía Android Trung Quốc, các hãng tiếp tục tìm lối đi riêng. vivo X300 Pro và OPPO Find X9 Pro cho thấy camera smartphone đã rẽ sang một hướng khác. Thay vì chạy đua độ phân giải hay số lượng cảm biến, các hãng tập trung nhiều hơn vào phong cách ảnh, cách xử lý màu sắc và khả năng tùy biến theo gu người dùng. Smartphone cao cấp vì thế mang cá tính rõ hơn, nhưng cũng trở nên kén người dùng hơn. Cùng với đó, Xiaomi 17 Ultra hứa hẹn sẽ tiếp tục gây ấn tượng với hệ thống camera zoom liên tục, cho phép tăng hiệu quả zoom mà không phải hy sinh độ phân giải như hầu hết các thiết bị khác trên thị trường.

Song song với đó, thị trường chứng kiến sự trở lại của xu hướng thiết kế mỏng và nhẹ. Galaxy S25 Edge và iPhone Air là ví dụ rõ ràng nhất. Chúng đều là sản phẩm gây tò mò lớn, được đánh giá cao về độ hoàn thiện và độ bền so với độ mỏng, nhưng lại bộc lộ điểm yếu về pin và gần như không đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người dùng. Doanh số không bùng nổ, thậm chí có phần "bết bát" cho thấy người dùng có thể sẵn sàng trầm trồ trước thiết kế, nhưng chưa chắc sẵn sàng đánh đổi trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Điện thoại gập năm 2025: tăng trưởng chậm hơn, nhưng đi đúng hướng

Nói điện thoại gập chững lại trong năm 2025 là chưa chính xác. Trên thực tế, phân khúc này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 10% doanh số so với 2024, một con số không bùng nổ nhưng đủ cho thấy nhu cầu vẫn đang mở rộng theo cách bền vững hơn. Thay vì chạy theo các ý tưởng quá mạo hiểm, năm 2025 chứng kiến sự dịch chuyển rõ ràng sang nâng cấp những yếu tố cốt lõi nhất của trải nghiệm gập.

Trọng tâm lớn nhất của các hãng trong năm nay là giảm trọng lượng và làm mỏng thân máy. Các thế hệ mới như Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5 hay OPPO Find N5 cho thấy điện thoại gập đã tiến gần hơn đáng kể tới cảm giác sử dụng của smartphone dạng thanh, thay vì là một thiết bị “cồng kềnh cho người thích công nghệ” như trước. Việc mỏng hơn, nhẹ hơn giúp điện thoại gập dễ mang theo hàng ngày, ít tạo cảm giác đánh đổi khi chuyển từ điện thoại truyền thống.

Sự xuất hiện của Galaxy Z Trifold ở cuối năm càng củng cố thông điệp này. Dù chưa hướng tới số đông, mẫu máy gập ba cho thấy các hãng nhìn nhận điện thoại gập như một hướng đi dài hạn, nơi màn hình lớn và khả năng linh hoạt có thể mở ra những kịch bản sử dụng mới, vượt ra ngoài khuôn khổ smartphone truyền thống.

Tất nhiên, điện thoại gập vẫn còn những vấn đề cố hữu như giá bán cao, độ bền dài hạn và việc tối ưu ứng dụng chưa đồng đều. Tuy vậy, nếu nhìn một cách công bằng, 2025 vẫn là một bước tiến đủ ổn với điện thoại gập. Không ồn ào, không đột phá gây sốc, nhưng là năm mà phân khúc này tiến gần hơn tới việc trở thành lựa chọn thực tế, thay vì chỉ là thứ công nghệ xa vời đại chúng.

AI trên smartphone: bớt wow, nhưng thực tế hơn

Nếu phải chọn một từ khóa bao trùm ngành di động năm 2025, đó vẫn là AI. Nhưng khác với 2023 hay 2024, AI năm nay không còn mang lại cảm giác choáng ngợp.

Người dùng đã quen với việc điện thoại có thể tóm tắt nội dung, chỉnh sửa ảnh sau khi chụp, viết lại văn bản hay dịch hội thoại. Những tính năng từng được xem là đột phá nay trở thành mặc định. AI bớt wow không phải vì nó kém đi, mà vì nó đã đi vào trạng thái bình thường hóa.

Thực tế, AI năm 2025 trưởng thành hơn rõ rệt. Các tính năng ổn định hơn, ít lỗi hơn và gắn chặt hơn với luồng sử dụng hàng ngày. AI không còn bị tách ra như một lớp tính năng trình diễn, mà dần trở thành nền của hệ điều hành, từ xử lý ảnh, tìm kiếm, cho tới trợ lý cá nhân.

Dù vậy, AI vẫn chưa đủ mạnh để trở thành lý do chính thúc đẩy nâng cấp thiết bị. Quyết định mua smartphone trong năm 2025 vẫn xoay quanh pin, camera, màn hình và giá. AI được xem là tiện ích cộng thêm, hữu ích nhưng chưa đạt ngưỡng “không có thì không mua”. Việc một số hãng để ngỏ khả năng thu phí AI trong tương lai cũng khiến người dùng thận trọng hơn.

Chưa kể, đã hơn 1 năm kể từ ngày Apple hứa hẹn về Apple Intelligence trên iPhone, nhưng đến nay các tính năng vẫn gần như chưa thể hoàn thiện. Đúng là hướng tiếp cận của hãng khác hoàn toàn, ưu tiên bảo mật và xử lý on-device, nhưng để mà nói thì hãng vẫn còn 1 con đường rất dài trước khi hiện thực hóa được lời hứa với người dùng.

Drama công nghệ: khi câu chuyện không còn nằm trên phần cứng

Năm 2025 cũng là năm mà những drama lớn nhất của ngành công nghệ không đến từ sản phẩm, mà đến từ chiến lược và cấu trúc quyền lực phía sau.

Với Apple, tin đồn Tim Cook sắp rời ghế CEO lan truyền mạnh trong giới phân tích, phản ánh áp lực về giai đoạn “hậu iPhone” và vai trò của AI, dịch vụ trong tăng trưởng dài hạn. Không có xác nhận chính thức nào, nhưng bản thân sự tồn tại của những đồn đoán này cho thấy kỳ vọng của thị trường đang thay đổi.

Samsung lại đối mặt với những sóng ngầm nội bộ. Galaxy AI vừa là lợi thế cạnh tranh, vừa là bài toán kinh doanh khi hãng để ngỏ khả năng thu phí. Bên cạnh đó, mảng bán dẫn và Exynos tiếp tục là vấn đề kéo dài, khi Samsung Foundry gặp khó về hiệu suất, còn bộ phận di động phải cân nhắc giữa ổn định sản phẩm và chiến lược hỗ trợ hệ sinh thái nội bộ.

TikTok “bán mình”: bước ngoặt của nền tảng thống trị smartphone

Một trong những sự kiện công nghệ gây chấn động nhất năm 2025 là việc TikTok thay đổi cấu trúc sở hữu tại Mỹ. Sau nhiều năm chịu áp lực pháp lý, TikTok đã ký thỏa thuận bán hơn 80% cổ phần TikTok Mỹ, thành lập pháp nhân mới do vốn Mỹ kiểm soát.

Dù ByteDance chỉ giữ lại 19,9% cổ phần, nhiều phân tích cho rằng công ty này vẫn hưởng lợi đáng kể thông qua các hợp đồng cấp phép thuật toán và chia sẻ lợi nhuận. Cấu trúc này khiến thỏa thuận bị ví như một dạng nhượng quyền công nghệ, thay vì thoái vốn hoàn toàn, và nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích từ giới chính trị và chuyên gia an ninh.

Với smartphone, câu chuyện TikTok mang ý nghĩa đặc biệt. TikTok hiện là ứng dụng tiêu thụ thời gian sử dụng, dữ liệu và pin hàng đầu, đồng thời là trung tâm của hệ sinh thái video ngắn, quảng cáo và thương mại điện tử. Việc TikTok phải “bán mình” để tồn tại tại Mỹ cho thấy quyền lực lớn nhất trong thế giới smartphone không còn nằm ở chiếc máy, mà ở nền tảng và thuật toán sống trên chiếc máy đó.

Giá chip nhớ tăng cao: khủng hoảng âm thầm định hình năm 2026

Nếu TikTok là drama ồn ào, thì giá chip nhớ lại là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng có tác động sâu rộng hơn nhiều. Trong suốt năm 2025, giá DRAM và NAND flash tăng mạnh do nguồn cung bị thắt chặt và nhu cầu từ AI, trung tâm dữ liệu và smartphone cao cấp tăng nhanh.

Hệ quả là RAM, SSD và bộ nhớ trong của smartphone trở nên đắt đỏ hơn. Các hãng buộc phải điều chỉnh chiến lược cấu hình, giữ nguyên hoặc thậm chí cắt giảm RAM ở phân khúc phổ thông, trong khi flagship tăng RAM nhưng kéo theo giá bán cao hơn. Những giải pháp phần mềm như RAM ảo hay nén bộ nhớ được đẩy mạnh, nhưng hiệu quả thực tế vẫn gây tranh cãi.

Nhiều dự báo cho rằng áp lực này sẽ còn kéo dài sang 2026. Với các nhà sản xuất, lựa chọn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết: chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn, tăng giá sản phẩm, hay cắt giảm cấu hình. Với người tiêu dùng, điều đó đồng nghĩa thiết bị công nghệ có thể đắt hơn, nhưng trải nghiệm không tăng tương xứng.

Bức tranh chung: một năm bản lề và nhiều dấu hỏi phía trước

Nhìn lại, 2025 là năm ngành công nghệ bước vào giai đoạn trưởng thành. Smartphone không còn tạo ra những cú sốc lớn, AI bớt hào nhoáng nhưng thực tế hơn, các nền tảng số đối mặt với áp lực chính trị và cấu trúc chưa từng có, trong khi chi phí phần cứng leo thang âm thầm.

Đây không phải năm của những chiến thắng vang dội, mà là năm của những điều chỉnh, đánh đổi và chuẩn bị. Chính những biến động âm ỉ này mới là yếu tố định hình tương lai, mở ra một năm 2026 được dự báo sẽ khó khăn hơn cho cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng công nghệ.