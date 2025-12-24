Ông Trump giải thích rõ lý do tại sao Mỹ cần Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng, Tổng thống Trump đã khơi lại mối quan tâm lâu nay của mình về việc mua lại Greenland từ Đan Mạch, viện dẫn vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản của hòn đảo này. Ông không loại trừ khả năng sáp nhập hòn đảo.

“Chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia. Nhìn dọc bờ biển, bạn sẽ thấy tàu Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Chúng ta rất cần nó cho an ninh quốc gia. Chúng ta phải có nó”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 22/12.

Những phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra sau khi ông bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên của Mỹ tại Greenland, nói rằng, ông chọn Landry vì "ông ấy là người giỏi đàm phán".

Khi công bố việc bổ nhiệm, Tổng thống Trump đã ca ngợi Landry vì hiểu rõ “tầm quan trọng thiết yếu của Greenland đối với an ninh quốc gia của chúng ta”.

Sau đó, ông Landry viết trên X rằng, đó là "một vinh dự khi được phục vụ" trong vai trò tình nguyện "để biến Greenland thành một phần của Mỹ", và nói rằng, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ông với tư cách là thống đốc.

Đan Mạch, quốc gia phản đối nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chiếm hòn đảo này, đã triệu tập đại sứ Mỹ sau khi ông Landry được bổ nhiệm.

“Bất ngờ thay, giờ đây xuất hiện một đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ, người tự nhận là có nhiệm vụ tiếp quản Greenland”, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói, gọi diễn biến này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với khoảng 57.000 dân, đã quản lý hầu hết các vấn đề nội bộ kể từ năm 1979, trong khi quốc phòng và chính sách đối ngoại vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Copenhagen.

Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự trên hòn đảo này kể từ Thế chiến II.

Phó Tổng thống J.D. Vance đã đến thăm một căn cứ của Lực lượng Không gian Mỹ ở bờ biển tây bắc Greenland vào tháng 3, nói rằng, Washington khó có khả năng sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ này, nhưng vẫn để ngỏ khả năng người dân Greenland thực hiện quyền tự quyết và ly khai khỏi Đan Mạch.