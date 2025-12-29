Thách thức NVIDIA, Huawei tuyên bố sẽ bán chip AI ở Hàn Quốc vào năm sau

Phát biểu tại sự kiện "Huawei Day 2025" được tổ chức tại khách sạn The Plaza Hotel ở Seoul ngày 26 vừa qua, Balian Wang, CEO Huawei Korea, đã công bố công ty sẽ chính thức ra mắt chip AI tại thị trường Hàn Quốc vào năm sau với thông điệp rõ ràng: "Chúng tôi muốn cung cấp cho các công ty Hàn Quốc một lựa chọn thứ hai ngoài NVIDIA."

Chip dự kiến được tung ra thị trường là Ascend 950, mô hình AI chip mới nhất của Huawei. Đây không chỉ là một sản phẩm đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm thâm nhập thị trường AI Hàn Quốc, bao gồm cả card tính toán AI và các giải pháp trung tâm dữ liệu AI.

CEO Wang nhấn mạnh rằng Huawei Korea đang tích cực thảo luận với các công ty địa phương về thỏa thuận cung cấp tiềm năng, cho thấy kế hoạch này không chỉ là tuyên bố trên giấy mà đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cụ thể.

Huawei sẽ ra mắt chip AI tại Hàn Quốc vào năm tới để thách thức NVIDIA

Điều đặc biệt trong chiến lược của Huawei chính là cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với NVIDIA. Trong khi NVIDIA bán chip theo từng đơn vị riêng lẻ cho các nhà sản xuất máy chủ và trung tâm dữ liệu, Huawei lại lựa chọn hướng đi khác: bán theo cụm (cluster units).

CEO Wang giải thích rằng chiến lược của Huawei không chỉ đơn thuần cung cấp card AI và máy chủ AI, mà là đẩy nhanh các ứng dụng công nghiệp thực tế. Đây là sự khác biệt căn bản trong cách nhìn nhận về vai trò của chip AI trong hệ sinh thái công nghệ.

Để thực hiện tham vọng này, Huawei đã chuẩn bị một giải pháp End-to-End toàn diện, bao gồm cả phần cứng cơ sở hạ tầng như mạng và lưu trữ, lẫn phần mềm tích hợp. Thay vì chỉ cung cấp chip rồi để khách hàng tự lo phần còn lại, Huawei muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ đầu đến cuối.

CEO Wang thậm chí cho biết trong mô hình này, các công ty đối tác có thể không cần thiết, bởi Huawei sẽ tự tích hợp và cung cấp dịch vụ trực tiếp. Đây là một tuyên bố táo bạo, cho thấy Huawei muốn nắm trọn quyền kiểm soát trải nghiệm khách hàng thay vì phụ thuộc vào mạng lưới phân phối.

Chip AI Ascend của Huawei

Hiện tại Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhu cầu chip AI cao nhất thế giới, với các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung và SK hynix đang tích cực đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt chip AI, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp của NVIDIA, đã khiến nhiều công ty phải chờ đợi hàng tháng trời mới có thể mua được số lượng chip cần thiết. NVIDIA hiện chiếm tới hơn 80% thị phần chip AI toàn cầu, tạo ra một tình thế gần như độc quyền mà nhiều công ty cảm thấy không thoải mái.

Chính khoảng trống này đã tạo ra cơ hội cho Huawei. Dù đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đặc biệt là hạn chế về công nghệ sản xuất chip tiên tiến, Huawei vẫn kiên trì phát triển các giải pháp AI riêng của mình.

Dòng chip Ascend đã được triển khai rộng rãi tại Trung Quốc, nơi các công ty công nghệ lớn như Baidu, Alibaba và Tencent đã phải chuyển sang sử dụng chip Huawei do không thể tiếp cận chip NVIDIA. Kinh nghiệm này giờ đây sẽ được Huawei áp dụng để mở rộng ra thị trường quốc tế, với Hàn Quốc là điểm dừng chân quan trọng.

Bên cạnh chip AI, Huawei còn có kế hoạch mã nguồn mở HarmonyOS cho các công ty Hàn Quốc

Bên cạnh chip AI, Huawei Korea còn công bố kế hoạch cung cấp hệ điều hành mã nguồn mở HarmonyOS cho các công ty địa phương vào năm sau nhằm tạo lập hệ sinh thái. CEO Wang giải thích rằng quyền sở hữu HarmonyOS không còn thuộc về Huawei nữa mà đã được chuyển giao cho các tổ chức mã nguồn mở chịu trách nhiệm vận hành và nâng cấp.

Hệ điều hành này có thể được sử dụng không chỉ trên smartphone mà còn trên nhiều thiết bị smart home khác nhau, mở ra khả năng tích hợp sâu rộng trong hệ sinh thái Internet of Things.

Tuy nhiên, Huawei cũng thận trọng trong việc không mở rộng quá nhanh. CEO Wang khẳng định công ty không có kế hoạch ra mắt smartphone tại Hàn Quốc vào năm sau, tập trung hoàn toàn vào phân khúc chip AI và giải pháp trung tâm dữ liệu.

Đây là quyết định có tính toán kỹ lưỡng, bởi thị trường smartphone Hàn Quốc đang bị Samsung và Apple thống trị hoàn toàn, trong khi phân khúc chip AI doanh nghiệp lại đang thiếu hụt nguồn cung và cần thêm đối thủ cạnh tranh.