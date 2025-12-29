Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ túi Chanel, Dior sang chảnh

29-12-2025 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị công tố viên cáo buộc nhận hối lộ hiện vật trị giá hơn 200.000 USD và can thiệp vào công việc nhà nước.

Ngày 29/12, công tố viên Hàn Quốc Min Joong-ki chính thức công bố kết luận điều tra về cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, vợ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol về cáo buộc thao túng cổ phiếu cũng như nhận quà từ Giáo hội Thống nhất. Cùng với đó, công tố viên Kim Hyung-geun cáo buộc cựu đệ nhất phu nhân can thiệp hậu trường bất hợp pháp vào công việc nhà nước.

Theo báo cáo kết luận cuộc điều tra, bà Kim nhận hối lộ từ nhiều doanh nghiệp và chính trị gia với tổng số tiền lên tới 263.000 USD. Cụ thể, bà Kim nhận hai chiếc túi Chanel và một chiếc vòng cổ Graff từ người đứng đầu Giáo hội Thống nhất cùng nhiều đồ trang sức xa xỉ, một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Ufan, một túi xách Dior và một đồng hồ đeo tay.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee. (Ảnh: Yonhap)

Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol phủ nhận việc ông biết về những giao dịch này khi bị nhà điều tra chất vấn, "một tuyên bố mà nhiều người khó có thể chấp nhận", theo lời công tố viên Kim Hyung-geun.

Đầu tháng 12, nhóm công tố viên yêu cầu mức án 15 năm tù giam đối với cựu đệ nhất phu nhân và cho rằng bà "vượt lên trên luật pháp", cấu kết với Giáo hội Thống nhất để phá hoại sự rạch ròi giữa tôn giáo và nhà nước. Bà cũng bị yêu cầu nộp phạt khoảng 1,4 triệu USD.

Tuy nhiên, cựu đệ nhất phu nhân Kim phủ nhận mọi cáo buộc. Trong lời khai cuối cùng, bà cho rằng những cáo buộc đó là "vô cùng bất công". "Tuy nhiên, khi xem xét vai trò và trách nhiệm được giao phó, tôi thấy rõ ràng là mình mắc nhiều sai lầm", bà Kim Keon-hee nói.

Cựu Tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật tháng 12/2024 trong nỗ lực ngắn ngủi nhằm đình chỉ chính quyền dân sự, đẩy Hàn Quốc vào tình trạng hỗn loạn chính trị. Ông bị cách chức và bị bắt giữ hồi đầu năm nay với cáo buộc nổi loạn.

Tòa án Seoul dự kiến sẽ tuyên án bà Kim vào ngày 28/1/2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc khi cả cựu tổng thống và phu nhân đều bị bắt.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

