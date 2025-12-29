Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, sẽ nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

29-12-2025 - 19:54 PM | Tài chính quốc tế

Một chiến dịch tìm kiếm mới nhằm xác định vị trí chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines, mất tích bí ẩn từ năm 2014, dự kiến sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 30/12, khi tàu thám hiểm của công ty Ocean Infinity tiếp cận khu vực phía nam Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển Tây Úc.

Theo Malaymail, dẫn nguồn Sputnik/RIA Novosti, công ty thám hiểm biển sâu Ocean Infinity của Mỹ đã xác nhận việc nối lại hoạt động tìm kiếm MH370, với sự hỗ trợ và cho phép từ chính phủ Malaysia. Đại diện Ocean Infinity cho biết, do tính chất đặc biệt nhạy cảm của chiến dịch, mọi thông tin cập nhật chính thức sẽ do phía Malaysia công bố.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy một tàu chuyên dụng của Ocean Infinity đang trên đường tới khu vực tìm kiếm. Cụ thể, tàu Armada 86 05 dài 86 mét, treo cờ Singapore, đã rời khu vực gần cảng Kwinana của Úc vào ngày 23/12 và hướng xuống phía nam Ấn Độ Dương. Con tàu này đóng vai trò như một nền tảng triển khai các phương tiện dưới nước tự hành (AUV), có khả năng lập bản đồ đáy biển sâu với độ chính xác cao.

Giai đoạn tìm kiếm tích cực được kỳ vọng sẽ bắt đầu từ ngày 30/12, đánh dấu nỗ lực mới nhất trong hành trình kéo dài hơn một thập kỷ nhằm giải mã số phận chuyến bay MH370.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, chính phủ Malaysia đã đạt được thỏa thuận với Ocean Infinity để tiếp tục công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, đến tháng 4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết chiến dịch đã phải tạm dừng do điều kiện thời tiết bất thường, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài khơi.

Chuyến bay MH370, sử dụng máy bay Boeing 777-200, cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh vào rạng sáng ngày 8/3/2014, chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã biến mất khỏi màn hình radar chỉ sau chưa đầy một giờ bay. Giới chức và các nhà điều tra tin rằng máy bay đã rơi xuống vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, song vị trí chính xác đến nay vẫn là một bí ẩn.

Dù một chiến dịch tìm kiếm quốc tế quy mô lớn, kéo dài suốt ba năm với sự tham gia và tài trợ của nhiều quốc gia, đã được triển khai sau thảm kịch, các nỗ lực này vẫn không thể xác định được nơi máy bay rơi. Việc Ocean Infinity quay trở lại khu vực tìm kiếm một lần nữa thắp lên hy vọng rằng một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất lịch sử hiện đại có thể sớm tìm được lời giải.

Tham khảo: Malaymail﻿

Diễn biến mới trong vụ máy bay MH370 sau 11 năm biến mất

Hồng Duy

máy bay, mh370

