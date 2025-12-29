Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc - Thái Lan - Campuchia họp ba bên, thảo luận về vấn đề biên giới

29-12-2025 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc chúc mừng Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan sau nhiều tuần giao tranh trên biên giới, khi các quan chức ba nước chuẩn bị tham dự một cuộc họp ở tây nam Trung Quốc.

Trung Quốc - Thái Lan - Campuchia họp ba bên, thảo luận về vấn đề biên giới- Ảnh 1.

Từ trái sang: Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Mothership.sg)

Thái Lan và Campuchia ngày 27/12 đã chấm dứt nhiều tuần xung đột biên giới bằng thỏa thuận ngừng bắn lần thứ hai trong những tháng gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp với người đồng cấp Campuchia, gọi thỏa thuận ngừng bắn là "một bước quan trọng hướng tới việc khôi phục hòa bình”. Ông cho rằng thỏa thuận này "phù hợp với kỳ vọng chung của các nước trong khu vực".

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và người đồng cấp Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ​​sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào ngày 28 - 29/12 để thảo luận về tình hình biên giới.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị cho biết, Campuchia và Thái Lan nên "thúc đẩy một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài, nối lại các cuộc trao đổi bình thường và xây dựng lại lòng tin lẫn nhau”.

Các nhà ngoại giao và quan chức quân sự của hai nước nên tận dụng cuộc gặp ở Vân Nam như một cơ hội để "giao tiếp một cách linh hoạt và tăng cường sự hiểu biết", ông nói thêm, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Campuchia để giúp đỡ những người phải di dời ở các khu vực biên giới.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

