Giá bạc tăng quá "sốc", đến Elon Musk cũng đã phải lên tiếng

Trong tuyên bố mới nhất, tỷ phú Elon Musk đã bày tỏ lo ngại khi giá bạc tăng cao trong bối cảnh lệnh hạn chế xuất khẩu mới của Trung Quốc chỉ còn vài ngày nữa là có hiệu lực.

“Điều này không tốt. Bạc là kim loại cần thiết trong nhiều quy trình công nghiệp”, Musk phản hồi 1 bài đăng mô tqar giá bạc đang bùng nổ do tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Giá bạc hiện đang được giao dịch gần mức 80 USD/ounce sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc và nhu cầu tăng quá nóng gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Tính tới tối 28/12 theo giờ Hà Nội, bạc thế giới có giá 79,15 USD/ounce, tăng từ mức 55 USD/ounce của ngày 28/11, từ 1 tháng trước. Trong ngày 28/10, bạc cũng mới có giá 46,9 USD/ounce.

Đà tăng của giá bạc trong 6 tháng qua.

Tại Việt Nam, bạc Phú Quý có giá gần 82 triệu đồng/1kg bán ra, tăng 18% trong 7 ngày qua và tăng tới gần 174% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà tăng của giá bạc trung thời điểm nhu cầu về kim loại này tăng lên khi chúng ngày càng được ứng dụng nhiều trong việc sản xuất các tấm pin mặt trời, xe điện và các phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, đà tăng cũng là dấu hiệu cảnh báo thế giới đang thiếu hụt một trong những kim loại quan trọng nhất trong công nghiệp.

Trong khi đó, các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt toàn cầu. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, vốn kiểm soát 60-70% sản lượng bạc toàn cầu, dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bắt đầu từ 1/1/2026.

Theo Statista, nguồn cung bạc toàn cầu hiện ở mức khoảng 1 tỷ ounce. Các nhà phân tích ước tính rằng sự thiếu hụt nguồn cung từ 115 triệu đến 120 triệu ounce trong năm nay đang gây áp lực lên lượng dự trữ toàn cầu, khi sản lượng khai thác không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong năm thứ 5 liên tiếp.

Trong khi đó, tổng vốn hoá thị trường bạc hiện đã vượt qua 4.000 tỷ USD. Thị trường bạc vật chất lại đang trong tình trạng ngày càng kém thanh khoản khi người mua bị giao hàng muộn trong khi các khoản phí tăng cao. Các nhà giao dịch và chuyên gia thì cảnh báo trữ lượng bạc trên trái đất đang cạn kiệt nhanh chóng trong khi tồn kho giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

“Nhu cầu bạc sử dụng cho pin mặt trời đã tăng 64% trong năm ngoái, vượt qua đồ trang sức trở thành nguồn cầu lớn nhất. Điều này đủ để đẩy thị trường vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng trong suốt 4 năm qua. Trong khi đó, năng lượng mặt trời chỉ chiếm 9% sản lượng điện toàn cầu và khoảng 2% tổng sản lượng năng lượng hiện nay”, nhà đầu tư mạo hiểm Max Reiff cho biết.

Nguồn: Guardian, Times of India﻿