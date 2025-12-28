Đức đang đối mặt với khủng hoảng thất nghiệp

Cơ quan Việc làm Liên bang Đức tại Essen, Bắc Rhine-Westphalia, ngày 27/11/2025.

Trả lời phỏng vấn DW News hôm 27/12, bà Nahles cho biết, chỉ số tỷ lệ tìm được việc làm, thường ở mức khoảng 7 điểm, đã giảm xuống còn 5,7, gọi đây là "mức thấp nhất từ trước đến nay".

Bà Nahles mô tả thị trường lao động đã "đứng im như khúc gỗ trong nhiều tháng", "không có động lực nào cả".

Quan chức này nói thêm rằng, triển vọng đặc biệt yếu kém đối với những người mới gia nhập thị trường lao động, và ngay cả những người lao động có trình độ cao cũng không còn hoàn toàn được bảo vệ khỏi nguy cơ mất việc.

"Số lượng thanh niên được nhận vào các chương trình học nghề hiện nay thấp hơn bất kỳ thời điểm nào trong 25 năm qua", bà nói.

Những phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh suy thoái kinh tế sau quyết định của Berlin ngừng nhập khẩu năng lượng giá rẻ từ Nga, vốn rất quan trọng đối với ngành công nghiệp Đức.

Giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt sau khi việc vận chuyển khí đốt qua đường ống từ Nga phần lớn bị gián đoạn và đường ống Nord Stream bị phá hoại.

Số vụ phá sản doanh nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm qua trong ba quý đầu năm, góp phần làm gia tăng tình trạng mất việc làm.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH) ước tính rằng, khoảng 170.000 việc làm đã bị ảnh hưởng trong năm 2025, tăng từ con số dưới 100.000 trước đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ thất nghiệp đã vượt mốc ba triệu người vào tháng 8, với hơn 100.000 người gia nhập thị trường lao động trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Viện Kinh tế Đức (IW), nền kinh tế đã rơi vào tình trạng "sốc" do nhu cầu nước ngoài yếu, lãi suất cao và khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Sau dự báo ban đầu về sự suy giảm, GDP hiện được dự kiến sẽ tăng trưởng khiêm tốn chỉ 0,2%, và chỉ đạt 0,9% vào năm 2026.

Vào giữa tháng 12, chính phủ đã phê duyệt cải cách trợ cấp thất nghiệp, thay thế hệ thống hiện hành sau ba năm bằng một khung thu nhập cơ bản mới.

Những thay đổi này đưa ra các yêu cầu khắt khe hơn và các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với người nhận trợ cấp, với mục tiêu đã nêu là đẩy nhanh quá trình tìm việc làm.