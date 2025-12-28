Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2025: Hơn 1 triệu người Trung Quốc đến Campuchia

28-12-2025 - 08:18 AM | Tài chính quốc tế

Con số này vừa được cơ quan chính phủ Campuchia công bố.

Năm 2025: Hơn 1 triệu người Trung Quốc đến Campuchia- Ảnh 1.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết trong 11 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã đón tổng cộng 1,1 triệu du khách Trung Quốc, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch, số lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm 21% trong tổng số 5,17 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến vương quốc này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay.

Theo báo cáo, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn thứ hai đến quốc gia Đông Nam Á này, sau Việt Nam.

Ông Thourn Sinan, chủ tịch chi nhánh Campuchia của Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương, cho biết sự tăng trưởng này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và ngày càng tăng của du khách Trung Quốc đối với các điểm du lịch của Campuchia.

Ông nói với Tân Hoa Xã: “Sự gia tăng tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc, cùng với chiến lược tiếp thị có mục tiêu và việc mở rộng các tuyến bay, sẽ thúc đẩy hơn nữa lượng khách du lịch Trung Quốc đến nước này”.

Du lịch là một trong những trụ cột chính hỗ trợ nền kinh tế Campuchia.

Ông Thong Mengdavid, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia tại Phnom Penh, cho biết lượng khách du lịch Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng đều đặn trong những năm tới, được hỗ trợ bởi sự phục hồi dần dần của du lịch nước ngoài từ Trung Quốc, các kết nối chuyến bay được cải thiện và nỗ lực mới của Campuchia trong việc đa dạng hóa thị trường du lịch.

Trong Đông Nam Á, Philippines đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực giành lại thị trường khách du lịch Trung Quốc, khi các điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á bứt tốc rõ rệt. Dữ liệu mới nhất cho thấy quốc gia này đang tụt lại phía sau cả về quy mô lẫn tốc độ phục hồi so với các đối thủ.

Khách Trung Quốc hiện chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách quốc tế của Philippines, giảm mạnh so với tỷ lệ hơn 21% trước đại dịch.

Theo số liệu do Bộ Du lịch Philippines công bố, tổng lượng khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm đã giảm 2,16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc ghi nhận mức giảm 16,55%, xuống còn 248.339 lượt khách tính đến cuối tháng 11.

Theo Di Khoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nợ vượt 300% GDP, nền kinh tế 19.000 tỷ USD loay hoay trong vòng xoáy giảm phát

Nợ vượt 300% GDP, nền kinh tế 19.000 tỷ USD loay hoay trong vòng xoáy giảm phát Nổi bật

Phát minh của Nhật Bản làm rung chuyển ngành năng lượng, tương lai khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo ‘vô hạn’

Phát minh của Nhật Bản làm rung chuyển ngành năng lượng, tương lai khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo ‘vô hạn’ Nổi bật

Clip nghẹt thở: Nam thanh niên leo tường chung cư, giải cứu bé trai kẹt đầu treo lơ lửng ngoài “chuồng cọp” tầng 4

Clip nghẹt thở: Nam thanh niên leo tường chung cư, giải cứu bé trai kẹt đầu treo lơ lửng ngoài “chuồng cọp” tầng 4

22:33 , 27/12/2025
Nga có động thái mới với tên lửa siêu thanh: Đặt 10 bệ phóng ở nước láng giềng, cảnh báo tới châu Âu?

Nga có động thái mới với tên lửa siêu thanh: Đặt 10 bệ phóng ở nước láng giềng, cảnh báo tới châu Âu?

22:00 , 27/12/2025
Giảm nghèo bền vững: Thay tư duy, đổi cuộc đời

Giảm nghèo bền vững: Thay tư duy, đổi cuộc đời

21:33 , 27/12/2025
Thụy Sĩ đối mặt thời điểm "mang tính sống còn"?

Thụy Sĩ đối mặt thời điểm "mang tính sống còn"?

21:00 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên