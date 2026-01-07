Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 kịch bản Mỹ kiểm soát Greenland

07-01-2026 - 20:05 PM | Tài chính quốc tế

Truyền thông phương Tây cho rằng Washington có 4 phương án khác nhau nhằm thiết lập quyền kiểm soát Greenland, từ quân sự đến thỏa thuận chính trị.

4 kịch bản Mỹ kiểm soát Greenland- Ảnh 1.

Theo báo Anh, Mỹ có thể sử dụng bốn cách khác nhau để thiết lập quyền kiểm soát đối với Greenland. Các phương án hành động khả dĩ đã được tờ báo này liệt kê.

Phương án đầu tiên là tiến hành tiến quân và chiếm đóng hòn đảo. Tuy nhiên, trong trường hợp kịch bản này xảy ra, Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát nếu một bộ phận lớn cư dân địa phương phản đối sự hiện diện của lực lượng chiếm đóng.

Phương án thứ 2 là gây sức ép. Theo kịch bản này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách mua Greenland từ Đan Mạch, đồng thời đưa ra những cam kết về tăng trưởng kinh tế cho người dân địa phương.

Phương án thứ 3 được đề cập là ký kết một thỏa thuận liên kết tự do. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ kiểm soát các vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh, trong khi vẫn duy trì quyền tự quản nội bộ cho cư dân Greenland.

Phương án cuối cùng là giữ Greenland thuộc Đan Mạch, song gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo và bổ nhiệm các quan chức Mỹ làm cố vấn cho chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 4/1, Tổng thống Trump tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ được hưởng lợi về mặt quốc phòng nếu Greenland thuộc quyền sở hữu của Mỹ.

Cùng ngày, Thủ hiến Greenland ông Jens-Frederik Nielsen cho biết ông coi “những phát ngôn lặp đi lặp lại” của Mỹ nhằm vào hòn đảo này là thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được.

Ngày 6/1, lãnh đạo Đan Mạch, Ba Lan, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh ra tuyên bố chung khẳng định chỉ Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định tương lai lãnh thổ của mình.

Có nguồn tin cho biết đội ngũ của ông Trump đã bắt đầu thảo luận về các phương án nhằm giành quyền sở hữu hòn đảo này.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

