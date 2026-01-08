Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa từng có: Trung Quốc gây sốc khi tiết lộ công nghệ khôi phục lưới điện chỉ sau 0,1 giây gặp sự cố, đã xuất khẩu cho 12 quốc gia

08-01-2026 - 20:23 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa công bố một bước đột phá công nghệ trong lĩnh vực lưới điện thông minh, khi phát triển thành công hệ thống bảo vệ điện có khả năng khôi phục sau sự cố trong vòng chưa đầy 1/10 giây, nhanh gấp hàng chục nghìn lần so với phương pháp truyền thống.

Chưa từng có: Trung Quốc gây sốc khi tiết lộ công nghệ khôi phục lưới điện chỉ sau 0,1 giây gặp sự cố, đã xuất khẩu cho 12 quốc gia- Ảnh 1.

Theo báo cáo từ Science and Technology Daily, công nghệ này có thể cô lập và khôi phục sự cố chỉ trong khoảng 100 mili giây, thay vì mất hàng giờ như trước đây. Đây là một thành tựu đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các lưới điện hiện đại ngày càng trở nên phức tạp, với sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng phân tán như điện gió và điện mặt trời.

Hệ thống mới không chỉ phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng, mà còn giải quyết được một bài toán nan giải lâu nay là phát hiện dòng rò ở mức dòng điện siêu nhỏ, chỉ vài trăm miliampe. Trong thực tế, những sự cố loại này thường khó phát hiện và xử lý kịp thời, gây nguy cơ chập cháy hoặc mất điện kéo dài. Với công nghệ mới, mọi trục trặc đều được cô lập tức thì, đồng thời nguồn điện sẽ được chuyển hướng qua các tuyến khác để duy trì ổn định dòng cung ứng.

Công nghệ do Viện Nghiên cứu Điện lực Trung Quốc, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc, phát triển. Thành quả này là kết quả của hơn 1 thập kỷ hợp tác liên ngành, quy tụ các nhà nghiên cứu từ Đại học Thiên Tân, Đại học Sơn Đông, Công ty Điện lực Bắc Kinh, công ty thiết bị điện NR Electric tại Nam Kinh và doanh nghiệp tự động hóa Bắc Kinh Sifang.

Cùng với việc rút ngắn thời gian khôi phục, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một hệ thống điều phối năng lượng có khả năng cân bằng đầu vào không ổn định từ điện gió, mặt trời, phát triển công nghệ bảo vệ tốc độ cao, cho phép chuyển hướng điện tức thời trong mạng lưới phức tạp; và làm chủ công nghệ phát hiện các loại sự cố tiếp đất có điện trở cao phi tuyến - vốn là thách thức lớn với lưới điện hiện đại.

Việc ứng dụng đã không dừng lại trong phạm vi nội địa. Công nghệ mới đã được triển khai trong các ngành công nghiệp chủ chốt như luyện thép, giao thông đường sắt và phân phối điện, cũng như được xuất khẩu tới 12 quốc gia khác, khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng số.

Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc, quốc gia sở hữu lưới điện lớn nhất thế giới, đã tiêu thụ hơn 10.000 tỷ kilowatt-giờ điện, vượt xa tổng lượng tiêu thụ điện của cả Liên minh châu Âu, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản cộng lại. Trong đó, năng lượng tái tạo như gió và mặt trời chiếm khoảng 22% tổng sản lượng điện quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ, Trung Quốc đang không ngừng mở rộng quy mô lưới điện, kết hợp thêm các nhà máy thủy điện, điện hạt nhân và cải tiến công nghệ đốt than sạch.

Theo SCMP

