Hình ảnh đầu tiên của Trần Chí sau khi bị bắt

08-01-2026 - 20:42 PM | Tài chính quốc tế

"Trùm lừa đảo" người Trung Quốc ở Campuchia đã bị dẫn độ về nước.

Ngày 7 tháng 1, với sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã cử tổ công tác áp giải Trần Chí, quốc tịch Trung Quốc, kẻ cầm đầu tập đoàn tội phạm đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn, từ Phnom Penh về nước. Đây là một thành quả quan trọng khác đạt được trong quá trình hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.

Qua điều tra, tập đoàn tội phạm của Trần Chí bị nghi ngờ thực hiện nhiều hành vi phạm tội như mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu, che đậy nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Hiện tại, Trần Chí đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật và vụ án liên quan đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Video do CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) đăng tải

Đại diện Bộ Công an Trung Quốc cho biết cơ quan công an sẽ sớm công bố lệnh truy nã công khai đối với đợt thành viên cốt cán đầu tiên thuộc tập đoàn tội phạm của Trần Chí, đồng thời quyết tâm bắt giữ tất cả những đối tượng đang bỏ trốn. Cơ quan công an cảnh báo các đối tượng phạm tội cần nhận thức rõ tình hình, dừng lại trước bờ vực, lập tức ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hình ảnh đầu tiên của Trần Chí sau khi bị bắt- Ảnh 1.

Hình ảnh đầu tiên của Trần Chí sau khi bị bắt- Ảnh 2.

Hình ảnh đầu tiên của Trần Chí sau khi bị bắt- Ảnh 3.

Hình ảnh của Trần Chí khi bị dẫn độ về nước

Nhà tài phiệt gốc Trung Quốc Trần Chí, người bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến sử dụng lao động bị buôn bán tại Campuchia, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc vào thứ Tư ngày 7 tháng 1.

Bộ Nội vụ Campuchia ra thông báo xác nhận chính quyền nước này đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc bao gồm Trần Chí, Hứa Kế Lương và Thiệu Kế Huy để dẫn độ về nước theo yêu cầu từ phía Bắc Kinh. Chiến dịch này được thực hiện vào thứ Ba (6 tháng 1) trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước.

Nguồn: CCTV

Đang từ doanh nhân tầm thường, Trần Chí làm thế nào mà trở thành “Bố già” của đế chế lừa đảo ở Campuchia?

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
trần chí

