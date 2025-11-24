Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore đột kích công ty liên quan trùm lừa đảo Trần Chí

24-11-2025 - 13:55 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Singapore vừa đột kích công ty cho vay liên quan tập đoàn Prince Group trong chiến dịch truy quét đường dây lừa đảo tỷ USD do Trần Chí cầm đầu.

Cảnh sát Singapore đã đột kích trụ sở SRS Auto Holdings, bắt giữ chủ sở hữu Tan Yew Kiat. Cuộc khám xét là một phần trong chiến dịch truy quét mạng lưới liên quan đến Trần Chí, Chủ tịch Prince Group Holding đang bị Mỹ truy nã.

Lực lượng Cảnh sát Singapore xác nhận: “ Cảnh sát đang điều tra Trần Chí và các công ty liên quan. Hiện một người đã bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến tội rửa tiền".

Singapore đột kích công ty liên quan trùm lừa đảo Trần Chí- Ảnh 1.

Ông Trần Chí, Chủ tịch Prince Group. Ảnh: Prince Group Holding

SRS Auto Holdings, doanh nghiệp tư nhân chuyên cho thuê ôtô và cấp tín dụng mua xe máy, đã nhận một hạn mức vay linh hoạt không bắt buộc từ Skyline Investment Management - văn phòng quản lý tài sản gia đình của Trần Chí ở Singapore, theo một thỏa thuận vào tháng 5/2017.

Các hồ sơ của công ty cho thấy, thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực. Vào thời điểm thỏa thuận được ký kết, SRS Auto Holdings có tên là TS-Wheelers Holdings.

SRS có tài khoản tại United Overseas Bank (UOB) và chi nhánh Singapore của Maybank, nhưng cả hai ngân hàng từ chối bình luận vì lý do “bảo mật khách hàng”. Chủ sở hữu SRS, Tan Yew Kiat, cũng được liệt kê là giám đốc TGC Cambodia, một công ty tài chính ở Campuchia cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Tháng trước, Mỹ truy tố trùm lừa đảo Trần Chí với cáo buộc cầm đầu một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia và mạng lưới tội phạm quy mô lớn.

Mỹ và Anh cũng trừng phạt doanh nhân 37 tuổi này cùng các cộng sự và công ty liên quan, đồng thời cáo buộc họ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đánh cắp tiền của các nạn nhân trên toàn thế giới và rửa tiền hàng tỷ USD.

Tại Singapore, cảnh sát đã thu giữ hơn 15 triệu USD tài sản liên quan đến Trần Chí và Prince Holding Group, gồm bất động sản, xe sang và tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, Prince Group Holding vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Văn phòng quản lý tài sản gia đình của Trần Chí tại Singapore cùng nhiều công ty khác liên quan tới trùm lừa đảo này cũng đang tìm cách tiếp cận các khoản tiền bị chính quyền Singapore đóng băng trong các tài khoản tại Maybank và Revolut với lập luận rằng việc bị đóng băng tài khoản gây "khó khăn đáng kể" cho nhân viên và gia đình của họ.

Cuộc đột kích của giới chức Singapore diễn ra trong bối cảnh cuộc điều tra vào mạng lưới những người có liên quan đến Tập đoàn Prince và trùm lừa đảo Trần Chí đang được mở rộng.

"Trùm lừa đảo" Trần Chí bị chính cấp dưới lừa

Theo Diệu Hoa/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện dấu hiệu 'bất thường' trong nền kinh tế lớn nhất thế giới: Fed đối mặt bài toán hóc búa về cắt giảm lãi suất

Xuất hiện dấu hiệu 'bất thường' trong nền kinh tế lớn nhất thế giới: Fed đối mặt bài toán hóc búa về cắt giảm lãi suất Nổi bật

Nóng 1.000°C, lạnh tức thì: Công nghệ biến quá trình vài tiếng xuống còn 1 giây của Trung Quốc đang thay đổi hoàn toàn ngành sản xuất xe điện

Nóng 1.000°C, lạnh tức thì: Công nghệ biến quá trình vài tiếng xuống còn 1 giây của Trung Quốc đang thay đổi hoàn toàn ngành sản xuất xe điện Nổi bật

Cựu kỹ sư công nghệ vừa được bổ nhiệm làm CEO mới của Samsung Electronics

Cựu kỹ sư công nghệ vừa được bổ nhiệm làm CEO mới của Samsung Electronics

13:20 , 24/11/2025
Tên lửa khổng lồ của tỷ phú Elon Musk lại gặp trục trặc trong cuộc đua với Trung Quốc

Tên lửa khổng lồ của tỷ phú Elon Musk lại gặp trục trặc trong cuộc đua với Trung Quốc

12:43 , 24/11/2025
Mỹ giải thể Bộ Hiệu quả Chính phủ

Mỹ giải thể Bộ Hiệu quả Chính phủ

12:25 , 24/11/2025
Bộ DOGE bị giải thể trước thời hạn 8 tháng

Bộ DOGE bị giải thể trước thời hạn 8 tháng

12:12 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên