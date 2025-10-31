Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Singapore tịch thu khối tài sản giá trị liên quan "ông trùm" Chen Zhi

31-10-2025 - 22:51 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 31-10, cảnh sát Singapore tuyên bố cơ quan này đã tịch thu, phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD, liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi.

Trích thông báo từ cảnh sát Singapore, tờ The Straits Times tiết lộ đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chiến dịch điều tra về rửa tiền và làm giả giấy tờ.

Số tài sản bị phong tỏa nêu trên có liên hệ với ông Chen Zhi; gồm nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tiền mặt, du thuyền, 11 xe hơi cùng nhiều chai rượu cao cấp. Tổng giá trị ước tính vượt 150 triệu SGD. 

Một số tài sản bị thu giữ, liên quan đến mạng lưới bị cho là đường dây lừa đảo ở Campuchia do Chen Zhi cầm đầu. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Trước đó, Mỹ trừng phạt ba công dân Singapore tên là Nigel Tang, Chen Xiuling và Alan Yeo, với cáo buộc liên quan đến "hoạt động phạm tội" tại Tập đoàn Prince Group - vốn do Chen Zhi điều hành ở Campuchia.

Đồng thời, nhà chức trách Mỹ đóng băng khối tài sản của ba người này.

Theo các cơ quan điều tra quốc tế, khoảng 15 tỉ USD Bitcoin cùng hàng chục triệu USD tài sản khác (bất động sản ở London - Anh hay đảo Palau…) có mối liên hệ với "ông trùm" Chen Zhi cũng bị thu giữ trước đó.

Cảnh sát Singapore cho biết Chen Zhi và cộng sự hiện không có mặt ở Singapore.

Cơ quan chức năng Singapore bắt đầu điều tra Chen Zhi từ năm 2024, sau khi nhận thông tin tình báo tài chính từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STRO). 

Đến giữa tháng 10-2025, cảnh sát Singapore tích cực phối hợp với Mạng lưới Phối hợp và Hợp tác Điều tra Rửa tiền (AC3N) triển khai chiến dịch đấu tranh với các hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, rửa tiền. 

Ông David Chew, Giám đốc Cục Điều tra Thương mại Singapore, nhấn mạnh: "Đây là vụ án phức tạp, quy mô lớn, liên quan mạng lưới gian lận xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ và tài chính số. Singapore sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế truy quét triệt để những tổ chức tội phạm kiểu này".

Singapore triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động tại Campuchia

Theo Tâm Nguyên

Người Lao Động

