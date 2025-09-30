Singapore vừa công bố một con số kỷ lục

Mới đây, Singapore công bố báo cáo dân số thường niên Population in Brief 2025. Kết quả cho thấy tổng dân số nước này đã đạt 6,11 triệu người (tính đến tháng 6/2025).

Con số này đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của Singapore, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp quốc gia này vượt mốc 6 triệu người.

Báo cáo do Cơ quan Dân số và Nhân tài Quốc gia (NPTD) thuộc Văn phòng Thủ tướng công bố ngày 29/9 phân tích, trong tổng dân số, hiện nay, Singapore có 4,2 triệu cư dân thường trú, bao gồm 3,66 triệu công dân và 0,54 triệu thường trú nhân (PR). Số công dân tăng nhẹ 0,7% so với năm ngoái, trong khi số PR giữ nguyên.

Phần lớn mức tăng trưởng dân số của Singapore đến từ nhóm cư dân không thường trú, từ 1,86 triệu (2024) lên 1,91 triệu người (2025), tức là tăng 2,7%. Đáng chú ý, phần lớn là lao động có giấy phép làm việc trong ngành xây dựng và dịch vụ, kế theo là lao động giúp việc gia đình và thân nhân đi kèm.

Báo cáo trên cũng cho biết, tốc độ tăng trưởng dân số bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2025 đạt 1,5%, cao hơn đáng kể so giai đoạn 2015 – 2020 (với 0,5%). Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu về nhân lực phục vụ các dự án hạ tầng lớn như nhà ga sân bay Changi Terminal 5 và chương trình tăng tốc xây dựng nhà ở tại Singapore.

Trên thực tế, theo Channel News Asia, về nhập cư, Singapore vẫn tiếp tục duy trì chính sách "kiểm soát chặt chẽ nhưng linh hoạt". Cụ thể, trong năm 2024, chính phủ nước này đã cấp quyền công dân cho 22.766 người và quyền thường trú cho 35.264 người, cao hơn mức trung bình 5 năm trước. Chính phủ Singapore nhấn mạnh rằng, chỉ trao quyền công dân và PR cho những người có khả năng đóng góp, hòa nhập cũng như gắn bó lâu dài với đất nước.

Trong bối cảnh dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp, Singapore khẳng định nhập cư là yếu tố quan trọng để bù đắp thiếu hụt dân số cũng như duy trì sức sống kinh tế - xã hội. Thế nhưng việc này sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu phát triển và khả năng tiếp nhận của xã hội Singapore.

Singapore tiếp tục đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Một góc khu vực của các tòa nhà văn phòng tài chính ở Vịnh Marina, Singapore. Ảnh: Pixabay

Về nhân khẩu học, báo cáo chỉ ra rằng Singapore tiếp tục đối mặt tình trạng già hóa nhanh. Theo đó, tính đến tháng 6/2025, Singapore có 20,7% công dân từ 65 tuổi trở lên, tăng hơn nhiều so với 13,1% cách đây một thập niên. Ngoài ra, số người trên 80 tuổi tại quốc gia này đạt 145.000 người, tăng 60% trong vòng 10 năm. Dự báo, đến năm 2030, tại Singapore, cứ 4 công dân thì có 1 người thuộc nhóm trên 65 tuổi.

Ngoài vấn đề già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp tiếp tục được coi là thách thức lớn tại Singapore. Trong năm 2024, quốc gia này chỉ ghi nhận 29.237 trẻ sơ sinh có ít nhất một cha hoặc mẹ là công dân, tăng 1,2% so với năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 32.900 ca/năm giai đoạn 2015 - 2019. Theo báo cáo, tỷ suất sinh toàn phần của cư dân duy trì ở mức 0,97, thấp gần bằng một nửa so với mức thay thế dân số.

Báo cáo cũng chỉ ra xu hướng người dân Singapore kết hôn muộn và ít sinh con hơn. Cụ thể, tuổi trung bình ở quốc gia này khi sinh con đầu lòng đã tăng từ 30,3 (năm 2014) lên 31,6 tuổi (năm 2024). Trong 20 năm qua, tỷ lệ phụ nữ từng kết hôn nhưng không có con hoặc chỉ có 1 con đã tăng gấp đôi tại Singapore. Trong khi đó, tỷ lệ có từ 3 con trở lên giảm mạnh.

"Ngày càng nhiều người Singapore kết hôn muộn hơn và trì hoãn việc sinh con hoặc chọn không sinh con", báo cáo viết.