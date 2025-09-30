Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngập lụt kinh hoàng do bão Gabrielle: Mọi con đường biến thành sông, "ô tô bơi" khắp nơi, cả thành phố giờ đã tê liệt

30-09-2025 - 19:50 PM | Tài chính quốc tế

200mm mưa đã rơi chỉ trong vòng chưa đầy 8 giờ.

Tây Ban Nha một lần nữa đang chìm trong biển nước do mưa lớn gây ra. Cụ thể, khu vực Valencia ở phía đông nước này đã phải hứng chịu thiên tai khi những cơn mưa không ngừng tàn phá, buộc cơ quan khí tượng AEMET phải phát đi cảnh báo đỏ về "nguy cơ cực kỳ nguy hiểm" và tình hình "vô cùng phức tạp". Đỉnh điểm của cơn bão là 200mm mưa đã rơi chỉ trong vòng chưa đầy 8 giờ.

Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sánchez, đã kêu gọi người dân tuân theo hướng dẫn của các dịch vụ khẩn cấp để tránh thảm họa như năm trước. Những đoạn video gây sốc cho thấy đường phố biến thành dòng sông nhanh chóng sau khi bị ngập lụt. Xe cộ bị lật ngửa và người dân cố gắng hết sức để đẩy dòng nước đục ngầu ra khỏi nhà mình.

Những đoạn clip rùng rợn ghi lại cảnh sét đánh khi mưa lớn trút xuống các con đường ở Zaragoza vào đêm Chủ Nhật. Cây cối gần như không thể đứng vững khi thời tiết khắc nghiệt tràn qua thị trấn.

Các video ghi lại cảnh lũ lụt ở Tây Ban Nha cuối tuần qua

Những video gây sốc cũng cho thấy cảnh những người lái xe bị mắc kẹt trong xe giữa dòng nước lũ dữ dội khi họ chờ đợi lực lượng cứu hộ đến cứu.

Trận lũ lụt cũng khiến chính quyền cảnh báo về nguy cơ lũ quét và thời tiết khắc nghiệt có thể kéo dài đến tận thứ Ba (30/9).

Trận mưa lớn cũng đã khiến cho các cơ sở như thư viện, trường học và công viên phải đóng cửa, với dự kiến các lớp học sẽ tiếp tục vào ngày mai. Các tuyến đường bị hư hại nặng nề đã gây ra tình trạng kẹt xe trầm trọng khắp khu vực.

Mặc dù chưa có báo cáo thương vong, nhưng cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang nỗ lực không ngừng để hỗ trợ người dân. Núria Parlon, Bộ trưởng Nội vụ Catalonia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "không được chủ quan" sau cơn bão tại Tarragona đầu tuần này.

Những hình ảnh được ghi nhận sau bão lớn

Nguồn: The Sun

