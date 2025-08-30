Quốc gia duy nhất ASEAN từng tăng trưởng âm, nay được dự báo mức tăng ngang Singapore

Theo các số liệu từ IMF và World Bank, năm 2024, Myanmar ghi nhận mức tăng trưởng -1,1%; đây là quốc gia nhất trong ASEAN ghi nhận suy giảm . Các nước tăng trưởng ở nhóm thấp trong ASEAN có Thái Lan khoảng ~2–2,5% (ước của IMF ~1,8%; World Bank tổng kết khoảng 2,5%), Singapore khoảng ~2% (IMF). Các nước còn lại của ASEAN đều >3%.

Dự báo, năm 2025, Myanmar sẽ tăng trưởng 1,9% (IMF), Singapore khoảng 2,0% (IMF).

Gần bốn năm sau biến động chính trị 2021, kinh tế Myanmar vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy suy giảm - lạm phát - đứt gãy hạ tầng. IMF cho biết lạm phát dự kiến ở mức rất cao và tăng trưởng 2025 chỉ còn quanh 1,9%, phản ánh nền tảng yếu và bất định kéo dài. Ở thời hạn gần hơn, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo kinh tế tiếp tục co lại sau loạt cú sốc thời tiết và động đất đầu năm 2025. Bức tranh tổng thể là một nền kinh tế “đi giật lùi” trong khi nhu cầu đầu tư khôi phục lại phình to.

Các ước tính mới nhất của WB cho thấy GDP Myanmar dự kiến giảm 2,5% trong năm tài khóa 2025/26, chủ yếu do trận động đất 7,7 độ hồi tháng 3 gây thiệt hại trực tiếp khoảng 11 tỷ USD (14% GDP) và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, nhà máy, chợ và lực lượng lao động ở các vùng công nghiệp trọng điểm như Mandalay và Nay Pyi Taw. Đây là lần điều chỉnh mạnh so với kịch bản trước đó, vốn đã dự liệu một năm khó khăn sau lũ lụt lớn cuối 2024.

Năng lượng là nút thắt tức thời. Đầu 2025, Reuters dẫn nguồn chính quyền cho biết phát điện rớt xuống khoảng một nửa mức bình thường (so với công suất điển hình 4.000 MW/ngày) do các vụ tấn công vào đường dây truyền tải và thiếu khí, khiến cắt điện kéo dài ở Yangon và nhiều khu công nghiệp. Mất điện làm gián đoạn sản xuất, đẩy chi phí doanh nghiệp lên cao, đồng thời bào mòn ngành dịch vụ vốn nhạy cảm với đứt quãng cung ứng.

Lạm phát ăn mòn thu nhập và niềm tin. IMF ước lạm phát năm 2025 cỡ 30%, trong khi WB ghi nhận giá cả tăng mạnh từ nửa cuối 2024 do lũ lụt - gián đoạn vận tải và cấm vận thương mại ở nhiều khu vực. Đồng kyat suy yếu và hạn chế ngoại hối - thương mại làm trầm trọng thêm thiếu hụt đầu vào (nhiên liệu, linh kiện, thuốc men), khiến doanh nghiệp khó lập kế hoạch và hộ gia đình thắt chặt chi tiêu.

Theo cơ sở dữ liệu World Development Indicators của Ngân hàng Thế giới, GDP danh nghĩa năm 2024 của Myanmar đạt khoảng 74,08 tỷ USD (giá hiện hành, USD). Với năm 2025, IMF - WEO (tháng 4/2025) ước GDP danh nghĩa của Myanmar ở mức xấp xỉ 64,94 tỷ USD, cho thấy rủi ro co hẹp do tăng trưởng yếu, lạm phát cao và biến động tỷ giá.