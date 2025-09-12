'Ông trùm' Singapore qua đời, 6 người cháu trở thành tỷ phú chỉ sau 1 đêm

Khi ông Goh Cheng Liang – người sáng lập Wuthelam Holdings và là nhân vật giàu nhất Singapore – qua đời vào tháng 8/2025 ở tuổi 98, di sản khổng lồ của ông đã viết tiếp một chương mới cho câu chuyện tài sản gia tộc tại châu Á.

Chỉ trong vài ngày sau đó, sáu trong tám người cháu của ông bất ngờ trở thành tỷ phú, nhờ phần cổ phần lớn tại Nippon Paint Holdings được chuyển giao từ trước. Giá trị tài sản mà mỗi cháu nhận được đều vượt mốc 1 tỷ USD, trong đó riêng April Goh nắm giữ phần lớn nhất với khoảng 3,4 tỷ USD, đại diện cho cả các em ruột. Các cháu khác như Charlotte, Henrietta, Victoria – con của Goh Hup Jin – và hai cháu của con gái Goh Chiat Jin cũng lần lượt sở hữu khối tài sản hơn 1,1 tỷ USD.

Điều đặc biệt trong vụ chuyển nhượng này là quyết định bỏ qua thế hệ con cái, trao quyền sở hữu trực tiếp cho thế hệ cháu, trong khi quyền biểu quyết vẫn chủ yếu nằm trong tay người con cả Goh Hup Jin – hiện giữ tới hơn 90% quyền kiểm soát tại Nipsea International, công ty điều hành mảng kinh doanh chủ lực. Đây là bước đi vừa trao quyền lợi cho thế hệ mới, vừa giữ chặt tay lái điều hành trong gia đình, cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng về cấu trúc kế thừa của họ Goh.

Ông Ethan Chue, Giám đốc Family Succession Advisors (Singapore), nhận định: "Chủ tài sản châu Á thường chỉ chuyển giao sau khi qua đời. Một số ít chuyển giao trong lúc còn sống, và đôi khi trực tiếp cho cháu nếu con cái đã nhận phần trước đó".﻿

Câu chuyện càng trở nên đáng chú ý nếu nhìn lại hành trình khởi nghiệp của Goh Cheng Liang. Sinh năm 1927 trong một gia đình nghèo khó, ông bắt đầu kinh doanh từ một cửa hàng sơn nhỏ năm 1955, sau đó trở thành nhà phân phối chính thức của Nippon Paint tại Singapore vào năm 1962. Đế chế sơn Wuthelam Holdings ra đời từ đó, dần vươn ra toàn cầu và đến năm 2020 đã nắm quyền kiểm soát Nippon Paint Holdings. Ở thời điểm qua đời, ông được Forbes ước tính sở hữu khối tài sản ròng khoảng 13 tỷ USD.

Goh Cheng Liang được biết đến không chỉ như một doanh nhân lừng danh mà còn là nhà từ thiện âm thầm, với những đóng góp lớn cho giáo dục và nghiên cứu y tế. Bởi vậy, di sản ông để lại không chỉ nằm ở những con số hàng tỷ USD hay danh sách tỷ phú mới được tạo ra, mà còn ở những giá trị xã hội gắn liền với tên tuổi ông.

Trong thông cáo ngày ông mất, Wuthelam Holdings viết: "Ông là một người khiêm nhường, yêu thương gia đình, thích chèo thuyền, câu cá, thưởng thức món ngon và đi du lịch".﻿

Con trai cả Goh Hup Jin cũng chia sẻ thêm: "Cha tôi là ngọn hải đăng của lòng nhân hậu và sức mạnh. Chúng tôi may mắn vì được ông dạy cách trở thành một người tốt".﻿

Sự kiện chuyển giao này không chỉ là câu chuyện gia đình mà còn phản ánh rõ nét xu hướng quản trị tài sản của các gia tộc siêu giàu châu Á. Việc bỏ qua thế hệ con để chuyển thẳng cho cháu được coi là bước đi nhằm giảm thiểu rủi ro phân tán quyền lực, đồng thời tối ưu hóa cấu trúc thuế và thừa kế. Song song với đó, quyền lực điều hành vẫn nằm ở thế hệ con, giúp gia đình duy trì tính ổn định trong quản trị.

Theo: Strait Times﻿