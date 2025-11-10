Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-11-2025 - 10:36 AM

Từ vài sự cố tưởng chừng nhỏ nhặt, nhóm nhân sự trong văn phòng gia đình của Trần Chí đột nhiên phát hiện số tiền lớn biến mất khỏi tài khoản ngân hàng của người đàn ông này.

Năm 2021, khi doanh nhân người Trung Quốc Trần Chí (người hiện vướng nhiều cáo buộc hình sự) đang gây dựng một đế chế hàng tỷ USD, nhân viên tại văn phòng gia đình của ông ở Singapore bắt đầu gặp sự cố kỹ thuật lạ. Từ việc không kết nối được máy photocopy, đến thẻ ra vào bị vô hiệu — và rồi họ phát hiện ra một cú sốc lớn hơn: Hàng triệu USD trong tài khoản của Trần Chí đã “không cánh mà bay”.

Trong khi Trần Chí — Chủ tịch Prince Holding Group (Campuchia) — bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm toàn cầu gồm lừa đảo, cưỡng bức lao động và tống tiền tình dục, thì chính ông ta lại nộp đơn kiện tại Singapore, nói rằng mình mới là nạn nhân.

Theo hồ sơ tòa án, David Wong — cựu giám đốc điều hành văn phòng gia đình của Trần Chí — bị cáo buộc chiếm đoạt 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 4,5 triệu USD) từ tài khoản của ông này tại Ngân hàng OCBC. Wong từng là giám đốc duy nhất trước khi bị sa thải tháng 7/2021. Các tài liệu tòa án cho thấy mạng lưới ngân hàng phức tạp mà Trần Chí xây dựng ở Singapore cùng nhiều ưu đãi thuế đặc biệt, cho phép ông hoạt động công khai trong nhiều năm dù bị Mỹ liệt vào danh sách tội phạm.

Theo lời Wong, Trần Chí từng muốn đầu tư mạnh vào Singapore để xin quyền thường trú nhân. Năm 2018, Wong giúp ông thành lập DW Capital Holdings và được miễn thuế đầu tư. Thời kỳ đó, Trần Chí sống xa hoa, sưu tầm xe sang, đồng hồ hiệu và trà Trung Quốc hiếm.

Đến giữa năm 2021, rạn nứt bắt đầu khi nhóm kiểm toán do Karen Chen dẫn đầu yêu cầu Wong cung cấp hồ sơ tài chính, phát hiện nhiều giao dịch mờ ám giữa các công ty nội bộ. Sau đó, văn phòng đột nhiên bị khóa, thiết bị ngừng hoạt động, và Wong biến mất. Khi nhân viên mở lại văn phòng, chỉ còn vài món đồ bỏ lại, toàn bộ rượu và tài liệu quan trọng đều biến mất.

Wong phủ nhận cáo buộc, viện lý do nghỉ ốm. Tuy nhiên, tháng 12/2022, Tòa án Tối cao Singapore ra phán quyết buộc ông và các công ty liên quan bồi thường hơn 12 triệu đô la Singapore. Wong sau đó tuyên bố phá sản.

Trớ trêu thay, vài năm sau, chính Trần Chí và trợ lý Karen Chen lại bị Mỹ trừng phạt. Singapore cũng tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản của ông, gồm du thuyền và 11 xe sang, đồng thời hủy bỏ ưu đãi thuế dành cho văn phòng gia đình của Prince Group.

Văn phòng của Trần Chí tại Singapore nay đóng cửa im lìm, còn tung tích của ông trùm lừa đảo vẫn là ẩn số.

