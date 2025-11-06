Đức phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm đoạt tiền của nạn nhân ở 193 quốc gia

Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 18 đối tượng tại Đức, trong khi lực lượng chức năng lục soát các văn phòng ở Đức, Ý, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Mỹ và CH Síp.

Văn phòng cảnh sát hình sự Liên bang Đức cho biết, các đối tượng đã lấy thông tin thẻ tín dụng của 4,3 triệu người thuộc 193 quốc gia, bằng cách lập ra các trang web hẹn hò và giải trí giả mạo. Chúng lợi dụng 4 dịch vụ thanh toán của Đức để xử lý thanh toán, chiếm đoạt hơn 300 triệu euro (tương đương hơn 344 triệu USD).

Cảnh sát điều tra 44 nghi phạm ở Đức và các quốc gia khác, bao gồm các đối tượng lừa đảo, nhân viên công ty thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ liên quan.