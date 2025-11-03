Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia

03-11-2025 - 08:05 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Campuchia vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động trá hình trong khu công nghiệp Silver Star trong địa bàn tỉnh Svay Rieng.

Ngày 1/11, Ủy ban Chống Tội phạm Lừa đảo Công nghệ (CCOS) Campuchia phối hợp với Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại (CGMC), Cảnh sát Quốc gia và Viện Công tố tỉnh Svay Rieng đã tiến hành kiểm tra một cơ sở bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến tại sòng bạc Silver Star, nằm trong địa bàn tỉnh Svay Rieng.

Theo thông cáo của Sở Thông tin tỉnh Svay Rieng, chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ tổng cộng 23 người, trong đó gồm 3 nghi phạm cầm đầu (1 người Trung Quốc và 2 người Malaysia), cùng 20 người nước ngoài bị nghi là nạn nhân bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo.

24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia- Ảnh 1.

       
24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia- Ảnh 2.

Những nghi phạm bị bắt giữ

Trong nhóm nạn nhân này có: 6 người Sri Lanka (1 nữ), 7 người Pakistan (2 nữ), 2 người Philippines (2 nữ), 2 người Nepal (2 nữ), 1 người Ấn Độ, 1 người Nigeria và 1 người Algeria.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24 buồng gọi điện, 19 hộ chiếu và 20 điện thoại di động - được cho là các thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia đã quyết định tạm đình chỉ giấy phép hoạt động của sòng bạc Silver Star, đồng thời yêu cầu cơ sở này ngừng kinh doanh hoàn toàn.

24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia- Ảnh 3.

Các đối tượng dựng văn phòng lừa đảo có tấm bảng nền ký hiệu FBI - Cục Điều tra Liên bang Mỹ phía sau

24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia- Ảnh 4.

24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia- Ảnh 5.

 
24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia- Ảnh 6.

 
24 buồng gọi, 19 hộ chiếu, 20 điện thoại và phông nền FBI: Đột kích bên trong hang ổ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia- Ảnh 7.

Bên trong toà nhà diễn ra các cuộc lừa đảo

Ba nghi phạm chính đã được chuyển giao cho Tòa án tỉnh Svay Rieng để xử lý theo pháp luật của Vương quốc Campuchia. Trong khi đó, 20 người nước ngoài bị coi là nạn nhân đã được bàn giao cho Tổng cục Di trú để thực hiện thủ tục trục xuất khỏi Campuchia.

Giới chức Campuchia nhấn mạnh, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên toàn quốc, các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm minh mọi đối tượng liên quan, không có ngoại lệ, nhằm làm trong sạch môi trường kinh doanh và bảo vệ trật tự xã hội.

Nguồn: Cambodianess

Thủ tướng Campuchia lần đầu trò chuyện với ông Trump: Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, nối lại tập trận sau 8 năm

Theo Phạm Trang

