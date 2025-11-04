Thái Lan bắt giữ gần 1.600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar
Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã bắt giữ khoảng 1.600 người nước ngoài chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy (Myanmar).
- 04-11-2025Thái Lan chứng kiến tỷ lệ nợ hộ gia đình cao chưa từng có
- 31-10-2025Thái Lan 'bắt tay' Mỹ khai thác đất hiếm: Lợi nhuận chưa rõ, rủi ro ngoại giao với Trung Quốc đã lộ diện
- 28-10-2025Hơn 10 năm và hàng tỷ USD chi phí: Giấc mơ đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc vẫn 'nằm trên giấy'
- 27-10-2025Nổ liên tiếp ở khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Thái Lan cảnh giác cao độ
Theo Bangkok Post, các lực lượng Myanmar đã ném bom những tòa nhà ở trung tâm KK Park trong 9 ngày. Hiện trường vụ phá hủy nằm cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 500 m.
Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội Thái Lan, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.
Tính đến sáng 3/11, có 1.598 người đã bị bắt giữ, trong đó có 265 phụ nữ. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết những người này đến từ 28 quốc gia.
Tình trạng nhiều người chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo dự kiến tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.
Trước đó, ngày 2/11, báo Khaosod English của Thái Lan đưa tin Không quân Ấn Độ sẽ điều máy bay vận tải quân sự cỡ lớn để hồi hương công dân từ Mae Sot (Thái Lan), sau khi những người này trốn khỏi các tòa nhà bị ném bom ở KK Park.
VTV