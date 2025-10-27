Nổ liên tiếp ở khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Thái Lan cảnh giác cao độ

Báo The Nation dẫn các nguồn tin biên giới Thái Lan – Myanmar cho biết loạt vụ nổ tiếp tục xảy ra tại KK Park, khu phức hợp lừa đảo quy mô toàn cầu ở TP Myawaddy, đối diện làng Mae Ku Mai Tha Sung, huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) ngày 27-10.

Trước đó, vụ nổ thứ tư xảy ra lúc 17 giờ 25 phút ngày 26-10 (giờ địa phương) khi lực lượng Vệ binh Biên giới Karen (BGF) liên minh với quân đội Myanmar, cho nổ tung các tòa nhà nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trong dự án khu kinh tế đặc biệt tại làng Aeng Ji Myin.

Mảnh kim loại từ vụ nổ được cho là rơi xuống khu dân cư Ban Mae Ku Mai Tha Sung bên phía Thái Lan. Tất cả 4 vụ nổ đều diễn ra trong phạm vi 500 m tính từ biên giới Thái Lan – Myanmar.

Các vụ nổ đầu tiên diễn ra từ 18 giờ 30 ngày 24-10.

Myanmar kích nổ loạt tòa nhà ở tụ điểm lừa đảo khét tiếng KK Park, tiếng nổ có thể nghe từ bên kia biên giới Thái Lan. Ảnh: Nation

Vụ việc diễn ra giữa lúc quân đội Myanmar mở chiến dịch truy quét các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động dưới vỏ bọc dự án đầu tư Trung Quốc, theo The Nation.

Nhiều người nước ngoài ở KK Park và các khu lân cận như Shwe Kokko (đối diện Ban Wang Pha, huyện Mae Ramat, tỉnh Tak) hay Tai Chang (đối diện Ban Huai Nam Nak, huyện Phop Phra, tỉnh Tak) tiếp tục tháo chạy sang Thái Lan.

Trong bối cảnh đó, tướng cấp cao Thái Lan Worathep Bunya cho biết số người nước ngoài vượt biên đang tăng nhanh khi Myanmar siết chặt chiến dịch truy quét.

Chính quyền đã chuẩn bị khu tạm trú và sẽ phối hợp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để bàn biện pháp quản lý, quy trình pháp lý và nguồn kinh phí hỗ trợ.

Trung tâm chỉ huy biên giới tỉnh Tak cho hay tính đến ngày 27-10 đã có 1.525 người vượt sông Moei sang Thái Lan. Số này gồm 1.275 nam và 250 nữ, trong đó có 482 người Ấn Độ, 220 người Philippines, 193 người Trung Quốc, 133 người Ethiopia...

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang phối hợp cung cấp viện trợ nhân đạo, đồng thời theo dõi sát tình hình tại KK Park – nơi chiến dịch truy quét mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Myanmar vẫn tiếp tục.