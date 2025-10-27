Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar

Phân tích cách thức hoạt động, có thể thấy rõ sự tương đồng sâu sắc trong mô hình kinh doanh tội phạm của tứ đại gia tộc - Minh, Bạch, Ngụy và Lưu - ở khu tự trị Kokang - Myanmar

Cốt lõi của mô hình này là "dùng vũ trang bảo kê, quản lý kiểu nhà tù".

Chuỗi cung ứng tội phạm



Cả 4 gia tộc đều lợi dụng ảnh hưởng chính trị và phát triển lực lượng vũ trang riêng (như gia tộc họ Bạch với khoảng 2.000 dân binh dưới trướng Bạch Ứng Thương hay gia tộc họ Ngụy nắm giữ lực lượng biên phòng) để bảo vệ các khu phức hợp lừa đảo (như Ngọa hổ sơn trang của gia tộc họ Minh hay 41 khu phức hợp của gia tộc họ Bạch).

Khu phức hợp lừa đảo qua mạng của gia tộc họ Bạch. Ảnh: CCTV

Mô hình này tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín: lừa đảo qua mạng mang lại lợi nhuận khổng lồ, được dùng để nuôi dưỡng lực lượng vũ trang, củng cố quyền lực, duy trì lối sống xa hoa cho những người đứng đầu gia tộc (như bữa tiệc sinh nhật phô trương của Bạch Ứng Thương).

Các hoạt động tội phạm này không hề đơn lẻ. Lừa đảo luôn song hành với cờ bạc, buôn bán ma túy, buôn người và các tội phạm bạo lực khác, tạo thành một chuỗi cung ứng tội ác.

Điểm tương đồng đáng kinh hãi nhất nằm ở hệ thống kiểm soát và bóc lột tàn bạo đối với nhân viên làm việc trong các khu phức hợp. Để ép buộc nhân viên đạt chỉ tiêu (KPI), "tứ đại gia tộc" đều áp dụng các biện pháp tra tấn dã man và có tổ chức.

Những câu chuyện kinh hoàng về việc bị giam giữ trong lồng sắt, đánh đập bằng roi da, cắt ngón tay bằng dao, hay bị đe dọa chôn sống được tìm thấy trong hồ sơ điều tra của cảnh sát Trung Quốc.



Bên trong và bên ngoài phòng tối dùng để trừng phạt các nạn nhân. Trên tường bên trong phòng tối có dòng chữ "cứu tôi với, tôi muốn về nhà". Ảnh: CCTV

Gia tộc họ Bạch vượt trội về quy mô

Cáo trạng chống lại gia tộc họ Bạch hé lộ những con số và mức độ dính líu tội phạm cho thấy gia tộc này vượt trội về quy mô tổ chức, được đánh giá là đế chế tội phạm toàn diện nhất khu vực.

Sự khác biệt rõ rệt đầu tiên nằm ở quy mô tổ chức và kinh tế. Gia tộc họ Bạch thành lập và kiểm soát tới 41 khu phức hợp lừa đảo như Bách Thắng, Thương Thắng hay Đằng Long - cho thấy khả năng nhân rộng mô hình tội phạm trên một diện tích rộng lớn.

Theo cáo trạng, gia tộc họ Bạch không chỉ liên quan đến 31.000 vụ án lừa đảo và lừa đảo hơn 10,6 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỉ USD), mà còn kiếm lời khổng lồ từ cờ bạc - lên tới hơn 18 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỉ USD).

Số lượng vụ án và tiền bạc chứng minh đây là một tập đoàn kinh tế tội phạm đa ngành có khả năng thâu tóm nhiều nguồn thu bất chính.

Lồng sắt. Ảnh: CCTV

Thứ hai là mức độ dính líu vào tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng.

Ngoài lừa đảo và cờ bạc, gia tộc họ Bạch còn thâm nhập vào thị trường buôn bán ma túy toàn cầu. Bạch Ứng Thương (con trai của người đứng đầu gia tộc họ Bạch - Bạch Sở Thành) bị buộc tội đồng lõa trong việc sản xuất và buôn bán số lượng lớn ma túy đá (methamphetamine) (11 tấn).

Có thể thấy gia tộc họ Bạch đã chuyển từ việc chỉ bảo kê cho tội phạm tài chính sang trực tiếp tham gia vào một trong những loại hình tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, bên cạnh các tội danh như bắt cóc, tống tiền và tổ chức cưỡng bức mại dâm.

Cuối cùng là nền tảng quyền lực chính trị và quân sự vững chắc. Bạch Sở Thành từng là người đứng đầu khu tự trị Kokang, sử dụng quyền lực này để cài cắm gia tộc và thuộc hạ vào các vị trí hành chính và quân sự trọng yếu.

Gia tộc này nắm trong tay khoảng 2.000 dân binh, tạo ra một lực lượng "vũ trang bảo kê" hùng mạnh nhất. Chính sức mạnh này đã hỗ trợ cho sự bành trướng về quy mô, cho phép gia tộc họ Bạch điều hành 41 khu phức hợp và thực hiện các tội ác bạo lực dẫn đến cái chết của 6 công dân Trung Quốc.

Bữa ăn của các nạn nhân. Ảnh: CCTV

Hệ thống tra tấn tàn bạo

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố chi tiết về hệ thống trừng phạt tàn bạo tại các khu phức hợp do Bạch gia kiểm soát đã bóc trần bản chất vô nhân đạo của mô hình "quản lý kiểu nhà tù".

Hệ thống trừng phạt của gia tộc họ Bạch được xây dựng bài bản, nhắm vào cả thể chất, tinh thần và kinh tế của nạn nhân, bao gồm 3 cấp độ chính.

Cấp thấp nhất là trừng phạt thể chất và tinh thần cơ bản. Áp dụng cho "nhân viên lừa đảo" không đạt chỉ tiêu hoặc có biểu hiện phản kháng yếu ớt. Nhân viên thường xuyên bị đánh đập bằng gậy, roi da, hoặc ống nhựa PVC.

Đỉnh điểm của sự tàn bạo là những hành vi tra tấn mang tính chất hủy hoại thân thể. Theo lời kể của một nạn nhân, anh này bị gia tộc họ Bạch dùng kìm nhổ hết móng tay, sau đó bị chặt đứt 2 ngón tay bằng dao.

Hai ảnh ở trên: thương tích trên cơ thể nạn nhân. Hai ảnh ở dưới: nạn nhân vượt biên sang miền Bắc Myanmar. Ảnh: CCTV

Đối với những người "vi phạm nghiêm trọng hơn", hình phạt là giam giữ khắc nghiệt. Nạn nhân bị nhốt trong phòng tối hoặc lồng sắt. Việc giam cầm này được duy trì cho đến khi nạn nhân khuất phục, đồng ý tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Sự tàn bạo của gia tộc họ Bạch còn nằm ở việc họ biến nạn nhân thành nguồn lợi nhuận qua nhiều kênh khác nhau. Nạn nhân bị buộc phải ký các giấy nợ khổng lồ và mỗi lần bị phạt hay bị tra tấn, khoản nợ này lại tăng lên.

Để thoát ra, nạn nhân phải trả "phí chuộc thân" có thể lên tới hàng chục ngàn nhân dân tệ. Hệ thống trừng phạt bảo đảm rằng khoản nợ này sẽ ngày càng tăng, khiến việc bỏ trốn bằng tiền gần như bất khả thi.

Gia tộc họ Bạch còn lợi dụng tình trạng bị giam cầm để mở rộng chuỗi tội phạm. Phụ nữ bị lừa gạt đến đây thường bị tổ chức cưỡng bức bán dâm để thu lợi nhuận. Các khu vực này được lính canh vũ trang canh gác cẩn mật, vô hiệu hóa mọi nỗ lực chạy trốn hoặc chống cự.