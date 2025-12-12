'Cánh tay phải' của Warren Buffett xin từ chức, Berkshire Hathaway bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo khốc liệt

Todd Combs, một trong những “cánh tay phải đắc lực” được Warren Buffett tin tưởng nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua, đang chuẩn bị rời khỏi Berkshire Hathaway để nhận một vai trò mới quan trọng tại JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Quyết định này, được công bố khi Buffett chuẩn bị chính thức nhường ghế CEO vào đầu năm 2026, được xem là bước ngoặt lớn — không chỉ cho Combs mà còn cho chính Berkshire Hathaway trong giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Combs, 54 tuổi, không chỉ là một trong hai nhà quản lý đầu tư đứng cạnh Buffett bên cạnh Ted Weschler, mà còn là CEO của GEICO, một trong những đơn vị kinh doanh then chốt thuộc Berkshire. Ông gia nhập Berkshire Hathaway vào năm 2010 khi Buffett muốn tìm kiếm nhân tài giúp điều hành và quản lý một phần danh mục đầu tư khổng lồ của tập đoàn, bên cạnh chính Buffett. Công việc của Combs và Weschler là lựa chọn cổ phiếu và tín dụng trong hàng trăm tỷ USD tài sản mà Berkshire nắm giữ — danh mục này bao gồm các cổ phần lớn trong các công ty như Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Trong nhiều năm, Combs đã được thị trường nhìn nhận như một nhân tố cốt lõi của “thế hệ sau huyền thoại Buffett”, với khả năng lựa chọn cổ phiếu và đánh giá dài hạn phù hợp với triết lý đầu tư giá trị nổi tiếng của ông chủ Berkshire. Ngoài vai trò đầu tư, Combs còn lãnh đạo GEICO từ năm 2020, đưa hãng bảo hiểm ôtô trở lại quỹ đạo tăng trưởng sau một giai đoạn khó khăn, từ đó củng cố thêm uy tín của ông như một nhà quản lý đa năng chứ không chỉ là người chuyên “bắt cổ phiếu”.

Được biết trong thông báo mới nhất, Berkshire Hathaway cho biết Combs sẽ rời tập đoàn để dẫn dắt một bộ phận đầu tư chiến lược mới tại JPMorgan với mục tiêu rất khác với tập trung đầu tư công ty đại chúng truyền thống. Tại JPMorgan, ông sẽ lãnh đạo Nhóm Đầu tư Chiến lược (Strategic Investment Group) trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh & Khả năng Phục, với ban đầu 10 tỷ USD vốn dành riêng để đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, công nghệ, y tế và năng lượng.

Buffett, trong tuyên bố của mình, mô tả vai trò mới của Combs là “quan trọng và thú vị”, đồng thời ca ngợi những đóng góp mà ông đã mang lại cho GEICO khi Combs đã tuyển dụng nhiều nhân tài tuyệt vời và mở rộng tầm nhìn của công ty. Điều này phản ánh sự đánh giá cao mà Buffett dành cho Combs — một người từng làm việc dưới quyền ông hơn 15 năm.

Sự ra đi của Combs diễn ra trong bối cảnh Berkshire Hathaway trải qua một loạt thay đổi trong ban lãnh đạo. Bên cạnh Combs, giám đốc tài chính lâu năm Marc Hamburg cũng sẽ nghỉ hưu vào năm 2027 sau gần 40 năm tại tập đoàn, và Nancy Pierce – người có hơn ba thập kỷ ở GEICO – đã được bổ nhiệm làm CEO mới của hãng bảo hiểm này. NetJets CEO Adam Johnson cũng được giao vai trò điều hành nhiều công ty con tiêu dùng và dịch vụ. Sự thay đổi này nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo khi Greg Abel chính thức tiếp quản vai trò CEO từ Warren Buffett.

Việc Combs chuyển sang JPMorgan được giới phân tích xem như biểu hiện của sự thay đổi lớn hơn trong ngành tài chính: những ngân hàng lớn đang tìm cách kết hợp kinh nghiệm quản lý vốn truyền thống với các chiến lược đầu tư mang tính quốc gia hoặc chiến lược hơn, thay vì chỉ tập trung vào lợi suất thị trường ngắn hạn. Với vai trò mới, Combs có thể tận dụng những kinh nghiệm lâu năm trong đầu tư giá trị và phân tích dài hạn để hỗ trợ JPMorgan.

Theo: Reuters