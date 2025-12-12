Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cánh tay phải' của Warren Buffett xin từ chức, Berkshire Hathaway bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo khốc liệt

12-12-2025 - 11:30 AM | Tài chính quốc tế

'Cánh tay phải' của Warren Buffett xin từ chức, Berkshire Hathaway bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo khốc liệt

Đây là bước ngoặt lớn đối với Berkshire Hathaway.

Todd Combs, một trong những “cánh tay phải đắc lực” được Warren Buffett tin tưởng nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua, đang chuẩn bị rời khỏi Berkshire Hathaway để nhận một vai trò mới quan trọng tại JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Quyết định này, được công bố khi Buffett chuẩn bị chính thức nhường ghế CEO vào đầu năm 2026, được xem là bước ngoặt lớn — không chỉ cho Combs mà còn cho chính Berkshire Hathaway trong giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Combs, 54 tuổi, không chỉ là một trong hai nhà quản lý đầu tư đứng cạnh Buffett bên cạnh Ted Weschler, mà còn là CEO của GEICO, một trong những đơn vị kinh doanh then chốt thuộc Berkshire. Ông gia nhập Berkshire Hathaway vào năm 2010 khi Buffett muốn tìm kiếm nhân tài giúp điều hành và quản lý một phần danh mục đầu tư khổng lồ của tập đoàn, bên cạnh chính Buffett. Công việc của Combs và Weschler là lựa chọn cổ phiếu và tín dụng trong hàng trăm tỷ USD tài sản mà Berkshire nắm giữ — danh mục này bao gồm các cổ phần lớn trong các công ty như Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Trong nhiều năm, Combs đã được thị trường nhìn nhận như một nhân tố cốt lõi của “thế hệ sau huyền thoại Buffett”, với khả năng lựa chọn cổ phiếu và đánh giá dài hạn phù hợp với triết lý đầu tư giá trị nổi tiếng của ông chủ Berkshire. Ngoài vai trò đầu tư, Combs còn lãnh đạo GEICO từ năm 2020, đưa hãng bảo hiểm ôtô trở lại quỹ đạo tăng trưởng sau một giai đoạn khó khăn, từ đó củng cố thêm uy tín của ông như một nhà quản lý đa năng chứ không chỉ là người chuyên “bắt cổ phiếu”.

Được biết trong thông báo mới nhất, Berkshire Hathaway cho biết Combs sẽ rời tập đoàn để dẫn dắt một bộ phận đầu tư chiến lược mới tại JPMorgan với mục tiêu rất khác với tập trung đầu tư công ty đại chúng truyền thống. Tại JPMorgan, ông sẽ lãnh đạo Nhóm Đầu tư Chiến lược (Strategic Investment Group) trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh & Khả năng Phục, với ban đầu 10 tỷ USD vốn dành riêng để đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, công nghệ, y tế và năng lượng.

Buffett, trong tuyên bố của mình, mô tả vai trò mới của Combs là “quan trọng và thú vị”, đồng thời ca ngợi những đóng góp mà ông đã mang lại cho GEICO khi Combs đã tuyển dụng nhiều nhân tài tuyệt vời và mở rộng tầm nhìn của công ty. Điều này phản ánh sự đánh giá cao mà Buffett dành cho Combs — một người từng làm việc dưới quyền ông hơn 15 năm.

Sự ra đi của Combs diễn ra trong bối cảnh Berkshire Hathaway trải qua một loạt thay đổi trong ban lãnh đạo. Bên cạnh Combs, giám đốc tài chính lâu năm Marc Hamburg cũng sẽ nghỉ hưu vào năm 2027 sau gần 40 năm tại tập đoàn, và Nancy Pierce – người có hơn ba thập kỷ ở GEICO – đã được bổ nhiệm làm CEO mới của hãng bảo hiểm này. NetJets CEO Adam Johnson cũng được giao vai trò điều hành nhiều công ty con tiêu dùng và dịch vụ. Sự thay đổi này nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo khi Greg Abel chính thức tiếp quản vai trò CEO từ Warren Buffett.

Việc Combs chuyển sang JPMorgan được giới phân tích xem như biểu hiện của sự thay đổi lớn hơn trong ngành tài chính: những ngân hàng lớn đang tìm cách kết hợp kinh nghiệm quản lý vốn truyền thống với các chiến lược đầu tư mang tính quốc gia hoặc chiến lược hơn, thay vì chỉ tập trung vào lợi suất thị trường ngắn hạn. Với vai trò mới, Combs có thể tận dụng những kinh nghiệm lâu năm trong đầu tư giá trị và phân tích dài hạn để hỗ trợ JPMorgan.

Theo: Reuters

Theo PV

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
warren buffett

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỉnh giàu nhất Trung Quốc tham vọng nhân đôi GDP, ‘vượt Pháp, bám sát Anh’ để tương đương nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới: Tiềm năng đến đâu?

Tỉnh giàu nhất Trung Quốc tham vọng nhân đôi GDP, ‘vượt Pháp, bám sát Anh’ để tương đương nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới: Tiềm năng đến đâu? Nổi bật

Phát hiện 1 tỷ tấn kho báu dưới độ sâu gần 4.000 mét, có thể thay đổi hoàn toàn thị trường 6,3 nghìn tỷ USD

Phát hiện 1 tỷ tấn kho báu dưới độ sâu gần 4.000 mét, có thể thay đổi hoàn toàn thị trường 6,3 nghìn tỷ USD Nổi bật

Nóng: Thái Lan giải tán quốc hội, Thủ tướng Anutin 'trao lại quyền lực chính trị cho người dân'

Nóng: Thái Lan giải tán quốc hội, Thủ tướng Anutin 'trao lại quyền lực chính trị cho người dân'

11:27 , 12/12/2025
Chưa từng có: Chỉ trong 24 giờ, một quốc gia châu Á nhận hơn 50 tỷ USD đầu tư từ các Bigtech, tương lai là trung tâm dữ liệu phục vụ toàn thế giới

Chưa từng có: Chỉ trong 24 giờ, một quốc gia châu Á nhận hơn 50 tỷ USD đầu tư từ các Bigtech, tương lai là trung tâm dữ liệu phục vụ toàn thế giới

11:10 , 12/12/2025
Fed vừa cắt giảm lãi suất, 2 loại tài sản lập tức bật tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục chưa từng có

Fed vừa cắt giảm lãi suất, 2 loại tài sản lập tức bật tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục chưa từng có

11:05 , 12/12/2025
Do Kwon bị kết án 15 năm tù sau cú sập kinh hoàng 40 tỷ USD trong lịch sử tiền số

Do Kwon bị kết án 15 năm tù sau cú sập kinh hoàng 40 tỷ USD trong lịch sử tiền số

10:50 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên