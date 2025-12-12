Do Kwon bị kết án 15 năm tù sau cú sập kinh hoàng 40 tỷ USD trong lịch sử tiền số

Ông trùm tiền số tai tiếng Do Kwon vừa bị kết án 15 năm tù sau khi nhận tội gian lận liên quan đến vụ sụp đổ trị giá 40 tỷ đô la của các đồng tiền TerraUSD và Luna vào năm 2022.

Kwon, người trước đó đã yêu cầu mức án 5 năm tù, đã nhận 2 tội danh hình sự vào tháng 8, bao gồm một tội gian lận qua mạng và một tội âm mưu thực hiện gian lận qua mạng, chứng khoán và hàng hóa. Đổi lại việc Kwon nhận tội, các công tố viên liên bang khi ấy đã đồng ý không yêu cầu mức án tù quá 12 năm và bãi bỏ bảy tội danh khác chống lại y.

Trong phần lập luận cuối cùng, các công tố viên cho rằng Kwon bị thúc đẩy bởi lòng tham và sự kiêu ngạo. Họ lập luận rằng anh chàng này đã né tránh trách nhiệm và xuyên tạc nghiêm trọng hành vi sai trái sau khi sự lừa dối bị phơi bày.

Tuy nhiên, bên bào chữa lại tìm cách khắc họa Kwon như một doanh nhân táo bạo, người thực sự muốn tạo ra công nghệ hữu ích nhưng không may lại rơi vào tâm lý tiêu cực.

Kwon, mặc bộ quần áo tù màu vàng, giữ thái độ bình tĩnh suốt phiên tòa. Anh ta xin lỗi vì những tổn hại mình đã gây ra và cầu xin sự khoan hồng, viện dẫn mong muốn được gặp gia đình. Anh nghẹn ngào khi cảm ơn những người ủng hộ mình, một số người trong số họ có mặt tại phiên tòa và đã vỗ tay khi y bước vào phòng xử án.

“Tôi là người đáng bị khiển trách”, Kwon nói.

Vào đầu phiên điều trần hôm thứ Năm, Thẩm phán Paul A. Engelmayer cho biết ông lo ngại liệu việc tiếp tục tuyên án có công bằng và phù hợp hay không khi mà khoảng 315 lá thư của các nạn nhân đến muộn. Kwon nói rằng anh chưa có cơ hội đọc trực tiếp các lá thư, mặc dù anh và luật sư của mình đã quyết định tiếp tục phiên tuyên án.

Bản án dành cho Kwon là lời kết thúc cho sự nghiệp đầy táo bạo của vị doanh nhân từng là một trong những người cổ vũ nhiệt tình và có ảnh hưởng nhất giới tiền số hồi năm 2021-2022. Sinh ra tại Hàn Quốc và tốt nghiệp Đại học Stanford, Kwon đã thành lập công ty tiền số Terraform Labs vào năm 2018.

Anh từng quảng bá TerraUSD, một loại stablecoin được gọi là thuật toán, như là tương lai của tiền tệ, và nổi tiếng với việc chế giễu những người chỉ trích mình trên mạng xã hội. Đến khi đồng tiền này sụp đổ, một chuỗi khủng hoảng đã xảy ra, kéo theo cái gọi là “mùa đông tiền số”.

Theo các công tố viên, vào thời điểm đỉnh cao mùa xuân năm 2022, tổng giá trị thị trường của tất cả các loại tiền số liên quan đến Terraform đã vượt quá 50 tỷ đô la. Những thất bại sau đó đã gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới, một số người trong số họ đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời chỉ sau một đêm khi TerraUSD mất tỷ giá cố định so với đồng đô la.

Kwon, người từng cư trú tại Singapore, đã biến mất khỏi tầm nhìn công chúng vài tháng sau đó, đúng lúc chính quyền Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ.. Cuối cùng, các nhà chức trách đã tìm thấy y ở Serbia.

Kwon bị bắt tại một sân bay ở nước láng giềng Montenegro vào tháng 3 năm 2023 khi đang cố gắng lên máy bay riêng đến Dubai bằng hộ chiếu giả của Costa Rica. Anh đã chống lại việc dẫn độ sang Mỹ cho đến khi Montenegro chuyển giao quyền giám hộ cho chính quyền Mỹ vào năm ngoái.

Trong một bức thư gửi Thẩm phán Engelmayer để xin giảm án, Kwon bày tỏ sự hối hận vì đã công kích những người chỉ trích cảnh báo về nguy cơ hạ lãi suất của TerraUSD. Anh nói: “Trong sự kiêu ngạo điên cuồng của mình, tất cả những gì tôi cảm thấy lúc đó chỉ là sự khó chịu trước những người phản đối dường như chỉ quan tâm đến việc làm chậm bước tiến của tôi… Tôi đã dùng đến những hình ảnh chế giễu trẻ con và chế nhạo những người phản đối trên mạng để bịt miệng họ.”

Sau vụ sụp đổ năm 2022, Kwon nói rằng bản thân chẳng khác gì “thây ma” và suýt tự tử. Anh cho biết luật sư của mình đã khuyên thân chủ trốn sang Serbia, nơi anh hy vọng sẽ tái lập Terraform Labs.

Trong một lá thư yêu cầu mức án nặng hơn, các công tố viên đã đặt câu hỏi về sự chân thành trong lời xin lỗi của Kwon và lưu ý đến tiền sử coi thường chính quyền. Họ dẫn chứng những phát ngôn riêng tư coi thường công tố viên của Kwon cũng như ý đồ đen tối của y khi muốn tìm những quốc gia có thể cung cấp sự bảo hộ chính trị và những thứ tương tự.

Quay trở lại hồi năm 2019, một sự phấn khích tột độ đã xuất trên thị trường liên quan đến stablecoin TerraUSD (UST). Khởi nguồn cho sự phấn khích này và cũng là lý do khiến Terra nhanh chóng trở thành blockchain lớn thứ hai trong lĩnh vực Defi thoạt nghe có vẻ khá “trần tục”: lời hứa về một loại tiền số siêu việt có giá 1 USD. Vâng chính xác là 1 USD, không hơn không kém. Tuy nhiên, trong một thế giới tiền số đầy biến động, điều này không hề dễ dàng chút nào.

Mục tiêu cuối cùng của Terra là tạo ra một đồng Stablecoin đáng tin cậy có giá 1 USD - thứ được kỳ vọng có thể vượt qua mọi chính phủ, ngân hàng hay bất kỳ quy định nào. Nó được coi như một “nơi trú ẩn” để tránh những biến động rủi ro lớn trên thị trường, trong khi các đồng tiền số truyền thống thường chỉ được giao dịch trên sàn Coinbase và FTX, đồng thời phải tuân thủ đủ các quy tắc giống như ngân hàng và công ty môi giới.

Cú lừa bắt đầu từ đó. Mọi thứ sụp đổ sau khi đồng tiền này mất giá trị.

Do Kwon, cùng 5 đối tượng khác, nằm trong danh sách bị bắt giữ theo lệnh tòa án. Theo một văn phòng công tố quận tại Seoul, những người này bị cáo buộc vi phạm quy tắc thị trường vốn của Hàn Quốc. Việc hệ sinh thái Terra và đồng ổn định UST sụp đổ đã làm rung chuyển cộng đồng tiền số thế giới và làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

